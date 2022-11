VIDÉO | Violente bagarre entre élèves filmée: «toute la gang autour disait bats-la, bats-la»

La violence et l’intimidation chez les élèves du secondaire demeurent un problème, malgré tous les efforts de sensibilisation mis de l’avant.

TVA Nouvelles a obtenu une vidéo d’une scène particulièrement perturbante qui s’est déroulée en septembre dernier à Sorel-Tracy.

La jeune fille qui a été agressée est en secondaire un, à l’école secondaire Bernard Gariépy. Elle jure n’avoir jamais provoqué l’autre adolescente qui, elle, est en secondaire deux.

La présumée victime soutient qu’elle a été attaquée sans raison et qu’elle n’avait pas le choix de se défendre. La scène s'est déroulée en dehors du terrain de l'école.

La réaction des autres élèves qui assistent à la scène est aussi dénoncée. Ils encouragent l’adolescente à attaquer la jeune fille de secondaire un, ils filment la scène et se moquent de celle qui reçoit les coups.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

L’adolescente agressée et sa mère se sont confiées, mercredi, à TVA Nouvelles.

«Elle continue à me parler, "ah je vais te battre", et toute la gang alentour disait "bats-la, bats-la, en plus t’as tes bagues, ça va faire mal". Donc rendu là, je me suis comme reviré de bord, elle m’a sauté dans le dos, pis là, ben j’me suis défendue», raconte l’adolescente.

La mère de la jeune fille trouve la situation «très enrageante».

«Je ne peux pas croire qu’on est là. Je n’ai pas 70 ans, je ne suis allée moi aussi à l’école secondaire. Je suis quand même assez jeune, je suis dans la trentaine, ça ne se passait même pas comme ça nous autre. [...] Comment ça se fait qu’on en est là? Comment ça se fait que c’est à tous les jours qu’il y a des bagarres», demande-t-elle.

La jeune fille qui aurait attaqué l’adolescente a eu trois jours de suspension, une décision de l’école que l’adolescente attaquée déplore.

«Elle s’est fait suspendre trois jours, mais je ne trouve pas ça beaucoup parce que tu skip ton cours, t’es suspendu trois jours, donc c’est la même conséquence que si tu fais quelque chose comme ça», dit l’adolescente.

La fille qui a initié la bagarre est toujours à la même école et elle continuerait de faire du harcèlement et d’intimider des élèves, raconte la jeune présumée victime.

À ce jour, aucune accusation criminelle n’a été déposée dans ce dossier.

Le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, de son côté, affirme avoir conclu un partenariat avec la Sûreté du Québec (SQ) puisqu’il n’est «pas autorisé à intervenir à l’extérieur des terrains de nos établissements».

«La SQ fait une surveillance constante des terrains privés avoisinants. Nous continuons d’assurer la sécurité des jeunes sur nos établissements et les sensibilisons à ce que cela se poursuive à l’extérieur de nos murs, notamment par le biais de notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence», précise le Centre de services scolaires.