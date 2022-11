Acheteurs de maisons neuves: vos données personnelles se retrouvent peut-être sur le dark web

L’Association patronale des entreprises en construction du Québec (APECQ) a été la cible d’une fuite de données à la fin octobre, et plusieurs informations sensibles sur des employés et des clients qui se sont fait construire une maison neuve ont été partagées en ligne.

• À lire aussi: Important vol de données personnelles chez Bell Canada

• À lire aussi: Les données des citoyens de Laval ont-elles été volées?

Après Desjardins, le Collège Montmorency, Westjet, U-Haul et Bell Solutions techniques, c’est au tour de l’APECQ d’être la cible de pirates informatiques.

En effet, plus de 230 000 fichiers d'un regroupement de 700 entrepreneurs en construction, qui œuvrent surtout dans le domaine résidentiel, ont été subtilisés.

Notre Bureau d’enquête a constaté que le contenu de ces fichiers était maintenant disponible sur le dark web, une plateforme très utilisée à des fins malveillantes.

«Je vais mandater notre équipe informatique afin d’évaluer l’ampleur de la situation», nous a affirmé Daniel Bédard, directeur général de l’APECQ, lui qui ne croyait pas au départ en l’existence de la fuite.

Assurance sociale et carte de crédit

En raison du grand nombre de documents volés, il est difficile pour le moment d’estimer le nombre de victimes.

Parmi les données les plus confidentielles que nous avons pu consulter, il y avait des relevés d’impôts d’employés (T1 et T4) où figuraient plusieurs informations personnelles, dont des numéros d’assurance sociale.

Nous avons aussi observé des listes de noms de clients qui se sont fait bâtir une résidence, avec notamment leurs numéros de téléphone et leurs adresses courriel.

On retrouve aussi des informations concernant des entrepreneurs, des rapports d’inspection, des contrats de garantie, des déclarations d’accidents de travail, des soumissions pour des travaux et des cautions financières.

Lors de notre conversation avec M. Bédard, nous avons appris à ce dernier que toutes les informations reliées à la carte de crédit qu’il utilise pour les dépenses de l’APECQ étaient actuellement en circulation.

Le fichier en question permet d’y lire le numéro de la carte, le nom de l’utilisateur, la date d’expiration et le code de sécurité que l’on retrouve à l’arrière de la carte.

Des fichiers Excel accompagnent le détail de nombreuses transactions sur la carte, ce qui pourrait permettre à un fraudeur de répondre à des questions de sécurité que posent généralement les institutions financières.

Prévention

M. Bédard affirme avoir investi plus de 37 000 $ en sécurité informatique depuis le début de l’année, soit cinq fois plus qu’en 2015.

«Je suis abasourdi de mettre autant d’efforts et que cela nous arrive à nous aussi», se désole-t-il.

L’APECQ est la plus petite des trois principales associations d’entrepreneurs en construction au Québec. Elle fait un travail similaire à celui de l’ACQ et de l’APCHQ, en assistant notamment les entrepreneurs dans le démarrage et dans l’exploitation de leur entreprise.

Elle travaille de concert avec la Garantie Habitation des Maîtres bâtisseurs Inc., dont bénéficient les acheteurs de maisons neuves et dont plusieurs documents se retrouvent dans la fuite de données.

– avec la collaboration de Philippe Langlois

Vous avez de l’information sur une fuite de données personnelles, ou vous êtes un utilisateur du dark web? Contactez-moi en toute confidentialité au marc.sandreschi@quebecormedia.com ou au 514-212-3937.