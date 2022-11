Cascades hausse ses ventes au troisième trimestre

L’entreprise de papiers Cascades a haussé ses ventes qui ont rapporté 1,174 milliard $ au troisième trimestre, en hausse de 144 millions $ par rapport la même période de 2021.

Le bénéfice net par action est passé de 0,32 $ à 0,20 $ d’une année à l’autre, tandis que le bénéfice d’exploitation n’a pas évolué et s’est stabilisé à 44 millions $ entre les deux périodes considérées.

La papeterie basée à Kingsey Falls, dans le Centre-du-Québec, a prévu pour le trimestre clos le 30 septembre des investissements en capital de 121 millions $ pour atteindre 333 millions $ pour les neuf premiers mois de l’année.

«Notre performance du troisième trimestre est conforme aux attentes même si notre secteur des papiers tissu a continué à faire face à une inflation des coûts sans précédent et à une diminution de sa productivité», a indiqué Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

«Sur une base consolidée, l'augmentation des volumes et des prix de vente ainsi que l'amélioration de l'assortiment de produits vendus ont atténué des vents contraires continus sur les coûts séquentiellement et comparativement à l'exercice précédent», a-t-il détaillé.

M. Plourde se montre prudent au sujet des perspectives à court terme, en raison notamment des pressions inflationnistes et plus généralement de l’environnement macroéconomique et de la pénurie de main-d‘œuvre.

«Nos initiatives ont répondu aux attentes jusqu'à présent, malgré certains délais dans leur mise en place, a-t-il dit. Toutefois, nous n'atteindrons pas nos objectifs de production pour lesquels nous continuons de mettre en place des mesures supplémentaires pour réduire l'écart.»