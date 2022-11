Collision sur l’A-15: le conducteur d’un camion incarcéré

Le conducteur d’un camion était incarcéré dans son véhicule après être entré en collision avec au moins un autre véhicule, jeudi soir, sur l’autoroute 15 en direction nord à la hauteur de la route 158 à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

L’accident est survenu vers 21h20 lorsqu’un véhicule aurait freiné et que le camion l’a percuté avant de basculer sur le côté, a indiqué Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

On craindrait pour la vie du conducteur qui était toujours prisonnier de son poids lourd en fin de soirée.

Un enquêteur et un reconstitutionniste de la police provinciale devaient se rendre sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et circonstances de l’événement.

Toutes les voies en direction nord ont été fermées, a précisé le ministère des Transports du Québec (MTQ) sur son compte Twitter.