Des impacts de l’ouragan Nicole sur le Québec

L’ouragan Nicole qui s’est abattu sur la Floride se dirige vers le Québec. Le météorologue Gilles Brien appuie sur le fait qu’il ne faut pas en sous-estimer les conséquences.

Nicole, 8e ouragan de la saison, est maintenant rétrogradé en tempête tropicale. Elle va longer la côte est et atteindre le sud du Québec vendredi soir.

«Les ouragans ont des impacts au Québec. Au moins, 50 mm (2 pouces) de pluie sont attendus. Il y aura beaucoup de pluie avec beaucoup de vent. Il ne faut pas sous-estimer les restes d’un ouragan sur le Québec. En 2011, il y a eu un décès au Québec. Un chauffeur de taxi est tombé avec son véhicule dans la rivière Yamaska. Il y a eu des débordements d’eau et beaucoup de pluie», se remémore Gilles Brien.

Le météorologue a-t-il des prédictions pour le reste du mois de novembre? «Le Québec s’en tire bien. On a eu le début novembre le plus chaud jamais enregistré au Québec, mais au Canada on a du froid intense. C’est -40 degrés comme sensation de froid en Alberta, 20 cm de neige dans les Praires», détaille Gilles Brien.

Toutefois, le Québec n’échappera probablement pas à la neige au cours des prochaines semaines. «Avec le centre de dépression qui va s’installer sur le Québec samedi, ça va agir comme une pompe à air froid. L’air glacial de l’Ontario s’amène sur le Québec à partir de lundi, des flocons mardi ou mercredi. En novembre, on a quand même 19 cm qui tombent à Montréal et près de 30 ou 35 cm à Québec. On arrive vers le 15 novembre, on est dû pour une bordée dans les deux prochaines semaines», pronostique le météorologue.