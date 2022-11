Des barils de gin, de whisky et d’eau-de-vie d’érable vieillissent, lentement, au bord du fleuve à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent.

Les fondateurs de la Distillerie du St. Laurent, des pionniers dans le domaine, se sont récemment installés dans ce décor maritime pour que leurs produits s’imprègnent de cet environnement.

«On voit la lumière qui passe, donc on s’imagine que le vent passe, je dirais même que la neige passe l’hiver. L’idée c’est que nos barils soient dans un entrepôt qui n’est pas tempéré qui est exposé à l’environnement extérieur au maximum», a décrit Jean-François Cloutier, cofondateur de la Distillerie du St. Laurent.

«On a un vent salin, on a des changements dramatiques entre l’été et l’hiver, donc on n’a pas la prétention de dire ce que “ça va goûter ça”, mais on se dit que c’est sûr que ça va goûter Pointe-au-Père, Rimouski, le bas du fleuve», a-t-il ajouté.