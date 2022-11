Du temps plus doux dans le sud du Québec

Les températures devront remonter jeudi dans le sud du Québec, mais les nuages seront plus denses pour certains secteurs du centre et l’est de la province.

Ainsi, le mercure remontera sensiblement durant la journée dans les secteurs de la vallée de Saint-Laurent où des températures de 16 degrés sont attendues.

Le temps alternera entre soleil et nuages dans la grande région de Montréal avec une présence marquée de rafales de 40 km/h en matinée.

De la pluie intermittente est prévue dans les secteurs de l’ouest, comme l’Abitibi où il fera 11 degrés, selon Environnement Canada.

Il y a aura moins d’éclaircies pour les secteurs du centre et l’est de la province, puisque le temps sera généralement nuageux avec des températures au-dessus des normales de saison.

C’est le cas notamment en Estrie, en Beauce et dans la Capitale-Nationale où on attend 12 degrés au thermomètre, alors que dans les secteurs du nord il fera plus frais.

Presque le même scénario est prévu dans l’est du Québec avec une présence marquée de nuages et un mercure à la baisse, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Le temps s’annonce plus maussade pour la fin de semaine avec des conditions pluvieuses et des vents forts sur pratiquement l’ensemble du Québec.