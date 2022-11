Le Séminaire Saint-Joseph: l'Église se retire de l'administration

L’Église se retire de l’administration de l’école secondaire privée Le Séminaire Saint-Joseph, à Trois-Rivières, en Mauricie, après que les deux parties ont conclu une entente jeudi matin.

L’Église faisait partie de l’administration de l’école depuis 160 ans.

Encore il y a quelques jours, la Corporation du Séminaire, qui agissait comme présence religieuse, avait un droit de regard sur plusieurs décisions à prendre.

«La Corporation avait gardé trois liens: elle demandait au conseil d'administration de l'école de présenter ses prévisions budgétaires, de déposer ses résultats financiers et se gardait le droit d'entériner la nomination du personnel de direction», a expliqué le supérieur de la Corporation du Séminaire, Pierre Leclerc.

Dans les faits, cette relève institutionnelle ne changera pas grand-chose pour les élèves. C'est plutôt pour tout ce qui est administratif que ce sera différent.

«Moi, ça fait quatre ans que je suis en poste et jamais la Corporation n'est venue mettre en cause l'école ou le conseil d'administration. On vient juste confirmer que l'école est autonome dans ce qu'elle veut et peut faire pour l'avenir», a précisé le directeur général du Séminaire Saint-Joseph, Dany Dallaire.

Elle continuera tout de même à jouer un rôle dans l'entretien des infrastructures et des terrains de l'école.

La Corporation louera aussi ses installations au Séminaire pour la somme symbolique de 1 $ par année pour honorer l'acte d'incorporation qui avait été signée dès la fondation de l'établissement en 1860. La mission: mettre sur pied une école et assister à son développement.

C'est en grande partie grâce aux religieux que le Séminaire St-Joseph est ce qu'il est aujourd'hui.

«Les organisations menées par le clergé étaient bien menées. Les plus belles finances, à l'époque, c'était chez les religieuses et religieux. Ils ne dépensaient pas une «cent» qu'ils n'avaient pas. C'était d'excellents administrateurs. Ils ont fait un excellent travail, mais bon. Il faut qu'ils laissent la place», a rappelé l'expert en histoire François Roy, en mentionnant que la relève religieuse se fait de plus en plus rare et que presque partout, on devra emboiter le pas.

Le Séminaire Saint-Joseph était l'un des derniers établissements scolaires à faire la séparation avec l'Église.