Les antitramway organisent une «guignolée» pour financer leur cause

Le groupe Québec mérite mieux organise une «guignolée» la semaine prochaine pour amasser des fonds afin de financer leur contestation du projet de tramway de Québec. Une initiative «immorale», selon le maire, qui craint une confusion.

• À lire aussi: Près de 4 M$ en publicité pour le projet de tramway à Québec

• À lire aussi: Contestation du tramway: «pas pertinent» de divulguer les délibérations des ministres, selon le gouvernement

• À lire aussi: Tramway: Martine Ouellet se joint aux opposants au projet

Présenté comme la «Grande Guignolée Québec Mérite Mieux, le pouvoir d'aider», l'événement doit se tenir le long du tracé du tramway. Il emprunte la signature de la très connue Grande Guignolée qui se tient chaque année à l'approche des Fêtes dans les rues des villes du Québec pour amasser des fonds pour les plus démunis.

Tracé du tramway

Ainsi, des bénévoles seront postés à cinq endroits le long du tracé du tramway le 16 novembre de 6h30 à 9h pour recueillir les dons. Ceux-ci serviront à payer les frais de contestation du projet de tramway. «C'est un clin d'oeil à ce qu'on voit dans le temps des Fêtes, mais pour la cause de Québec mérite mieux qui va avoir lieu le 5 décembre prochain au palais de justice de Québec, qui est un regroupement citoyen qui essaie de se défendre contre le projet de tramway», a confirmé l'instigateur de l'événement, Stéphane Lachance.

Capture d'écran : Facebook de Québec mérite mieux

M. Lachance ne fait pas partie de Québec mérite mieux mais appuie la cause. Il est à l'origine du groupe Tramway, non merci, et a été candidat défait du Parti conservateur du Québec aux dernières élections.

Interrogé sur la possible confusion pour les citoyens, qui pourraient penser qu'ils donnent pour les plus démunis, M. Lachance a indiqué que cette question sera soumise à Québec mérite mieux.

«Ils prendront la décision s'ils veulent le changer ou le conserver. Mais c'est assez clair de la façon que c'est véhiculé que c'est pour aider les citoyens qui se défendent contre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec à armes inégales parce que nous, malheureusement, on ne peut pas taxer les gens. Donc, c'est de contributions volontaires.»

Marchand outré

Pour le maire de Québec, Bruno Marchand, cette initiative est douteuse. «Usurper le nom d’une bonne cause, qui aide les familles dans le besoin à l’approche du temps des Fêtes, pour financer un recours en justice, ça m’apparaît immoral. Ça me laisse un goût très amer. Tu peux être contre le projet, je l’ai toujours dit, mais aller jusque-là, j’ai de sérieux doutes. Je n’aime pas qu’on profite de la bienveillance des gens de Québec, à l’approche des Fêtes, pour garnir les coffres d’une organisation dont le financement manque de transparence depuis le début.»

L'organisateur indique avoir fait les demandes de permis nécessaires à la Ville de Québec.