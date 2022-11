Les problèmes se multiplient dans les centres jeunesse du Saguenay-Lac-St-Jean

Le manque d'espace dans les deux établissements de réadaptation du Saguenay-Lac-St-Jean pousse les autorités à ouvrir des unités de débordement supplémentaires.

La hausse du nombre de signalements en protection de la jeunesse explique cette situation exceptionnelle.

«Est-ce que c'est une priorité au Québec les services sociaux», s'est interrogée la représentante régionale de la région de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Karine Ferland, qui a affirmé que le printemps dernier, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux a ouvert quatre unités de débordements.

«Et là on vient de nous annoncer qu'ils vont ouvrir une cinquième unité de débordement et peut-être même une sixième.»

Elle s'inquiète pour la sécurité des travailleurs qu'elle représente, mais aussi pour celle des jeunes.

«Dans une unité de réadaptation, tout peut devenir un élément de dangerosité pour ces jeunes-là parce qu'ils sont en grande souffrance», a-t-elle soutenu.

«Quand c'est aménagé dans un endroit qui n'est pas approprié on s'expose à des risques d'incidents et d'accidents», a affirmé le président du Syndicat des employés de la catégorie 2 du CIUSSS affilié à la CSN, Olivier Côté.

Selon lui, les agents d'intervention sont aussi confrontés à des cas de plus en plus lourds.

Les autorités de la santé ont confirmé que l'augmentation du nombre de signalements en protection de la jeunesse est à l'origine de ces débordements.

«Ces familles-là ont déjà probablement cogné à des portes, a expliqué Mme Ferland. Elles sont sur des listes d'attente, les situations se sont détériorées et la protection de la jeunesse devient la porte d'entrée, mais ce n'est pas normal. Surtout qu'on a toutes les solutions dans le rapport de la Commission Laurent. Il faut l'ouvrir, regarder chaque recommandation et les appliquer. On l'a la recette.»

Dans une communication écrite qu'elles nous ont fait parvenir, les autorités de la santé assurent mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des jeunes et veiller à leur bien-être.