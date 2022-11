Longueuil déneigera 116 kilomètres de son réseau cyclable d’ici trois ans

La Ville de Longueuil prévoit de déneiger jusqu’à 60 kilomètres de pistes cyclables cet hiver et compte poursuivre sur cette lancée pour parvenir à déneiger 116 kilomètres de son réseau d’ici la saison hivernale de 2025-2026.

«Le vélo représente une solution alternative écologique et saine pour remplacer l’utilisation de la voiture sur de courtes distances. En ce sens, nous poursuivons nos efforts pour offrir aux Longueuillois la possibilité de choisir un autre mode de transport, et ce, 12 mois par année», a expliqué, via communiqué, Marjolaine Mercier, responsable du dossier au sein du comité exécutif de la Ville.

Sur quatre ans, l’administration municipale calcule que l’augmentation sera de 324 %. Lors de l’hiver 2020, seulement cinq kilomètres de pistes cyclables étaient déneigés. L’hiver dernier, la proportion a augmenté de 27,5 km. Un ajout prévu de 32 km ferait doubler le nombre de pistes disponibles au cycliste pour la prochaine saison.

«Avec le développement du réseau blanc, notre objectif est d’encourager la pratique du vélo et d’aider les cyclistes à mieux planifier leurs déplacements. Le vélo l’hiver, ce n’est pas seulement pour les adeptes ou les sportifs, c’est aussi possible pour les familles», a ajouté Mme Mercier.

Parmi les nouveautés à venir, Longueuil déneigera dorénavant les boulevards Roland-Therrien et Jacques-Cartier, ainsi que la passerelle Edna-Maricourt.

La Ville invite néanmoins les cyclistes à «demeurer vigilants» et à adapter leur conduite aux conditions météorologiques.