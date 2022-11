Marcher pour dénoncer les violences sexuelles

Les étudiants de l'Université Bishop's de Sherbrooke vont tenir jeudi soir leur cinquième marche «Take back the night», dans l’objectif de dénoncer les violences sexuelles et leurs effets.

Un rassemblement comme celui-là prend tout son sens, surtout que l'an dernier, des messages anonymes dénonçaient le manque de soutien aux victimes.

«On vous croit», «Mon corps, mon choix», «On demande pouvoir marcher dans les rues la nuit», sont autant de slogans qui orneront les pancartes des marcheurs.

Une autre, «Est-ce que je peux t'embrasser», fait référence au consentement.

Pour la cinquième année, des marcheurs vont défiler à partir du parc Optimiste, dans les rues de l'arrondissement Lennoxville jusqu'au campus de l'Université Bishop's.

L'an dernier, quelques centaines de personnes y avaient participée.

Take back the night, qui signifie «reprendre la nuit», réfère à cette période de temps où se produisent les violences sexuelles. Elles peuvent prendre la forme d'agressions physiques mais aussi de gestes d'intimidation et d'harcèlement à l'égard de l'orientation sexuelle, l'apparence physique ou le genre d'une personne.

Il y a un an, une étudiante avait dénoncé l'inaction de la direction de l'université avec des lettres accolées sur le pont qui disaient: «Il m'a violé, je l'ai rapporté, et il est toujours dans ma classe. Prenez action».

Afin d'encore mieux accompagner les victimes, l'université a inauguré cet automne, son centre de soutien aux violences sexuelles.

Deux personnes y travaillent à plein temps pour y accompagner les victimes.

De la formation est donnée à tous les étudiants de première année, afin qu'ils puissent mieux reconnaître les violences sexuelles et les dénoncer.

Croire, soutenir et protéger, sont les thèmes du rassemblement auquel plusieurs étudiants disent avoir l'intention de participer.