Mashteuiasth en voie de se doter d’une constitution

La communauté de Mashteuiatsh, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, veut franchir un pas important dans son désir d’autodétermination et se prononcera l’an prochain sur un projet de constitution après trois ans de consultation.

Le projet pourrait se résumer en deux axes principaux, ceux de souveraineté et territoire.

«On prend notre place, on n’attend plus qu’on nous la donne», a lancé Hélène Boivin, qui a présidé la Commission Tipelimitishun, sous le thème «Se gouverner soi-même».

Loi sur la citoyenneté, possibilité d’initier ses propres projets de loi, protection du patrimoine culturel, devoirs et responsabilités des institutions et des élus, le projet de constitution veut affirmer l’autodétermination de Mashteuiatsh et de sa communauté.

Le cadre de cette constitution dépasserait les frontières de la Réserve située près de Roberval, au Lac-Saint-Jean. Il couvrirait tout le territoire du Nitassinan, dont font partie entre autres les villes de Saguenay et de Chibougamau.

«La Constitution s’adresse aux membres de notre communauté qui ne vivent plus à Mashteuiasth», a expliqué Mme Boivin. «Le seul point qui touche les non-autochtones concerne la propriété intellectuelle, pour nous protéger contre l’appropriation culturelle qui touche par exemple l’artisanat ou les métiers d’art.»

Les articles du projet découlent entre autres de consultations amorcées en 2019, pendant le mandat de Clifford Moar à la tête du conseil de bande.

«On voulait se donner un outil pour nous protéger, pour parler d’une voix plus forte avec les gouvernements», a souligné l’ex-chef.

Le projet veut aller plus loin que la Loi fédérale sur les Indiens, réformée en profondeur en 1985, mais qui date de 1876. L’entente de principe de l’Approche commune, en 2004, n’a pas non plus corrigé tous les problèmes.

«Dans l’Approche, il y avait une disposition à propos de la constitution», a rappelé M. Moar. «Donc ça nous permettrait peut-être de faire avancer les négociations. On agit un peu comme un leader parmi les nations autochtones.»

Les 9 300 membres de la communauté disposent jusqu’en mars prochain pour prendre connaissance du document et de proposer des modifications. Un référendum sera tenu en juin ou à l’automne, avec un taux de participation minimal fixé à 35%.

«C’est un gros défi», a reconnu Hélène Boivin. «Aux dernières élections du conseil, le taux de participation a été de 16%.»

Comme les pouvoirs du conseil de bande lui sont conférés par le gouvernement fédéral, Ottawa pourrait ne pas être légalement tenu de reconnaître les résultats d’un référendum portant une constitution indépendante.

«On s’attend à être défiés sur cette question», a admis la présidente de la Commission. «Mais considérant ce qui est sorti avec les pensionnats autochtones, je pense qu’Ottawa serait très mal vu de nous dire non...»