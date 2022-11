Pénurie de médicaments: «Je n’ai pas vu ça depuis mon stage à Haïti», dit un médecin

Malgré une augmentation de la production des médicaments pour enfants, les étagères en pharmacies sont encore vides, a dénoncé jeudi un médecin de famille sur les ondes de QUB Radio.

«Je n’ai pas vécu ça depuis 20 ans, quand j’ai fait mon stage à Haïti, d'avoir à aller chercher des médicaments de base», a raconté le Dr Antoine Boivin au micro de Philip-Vincent Foisy.

Le médecin de famille s’explique mal ce manque de médicaments pourtant nécessaires pour plusieurs enfants qui entrent dans son bureau chaque jour.

«C’est triste de ne pas pouvoir soulager des choses tellement simples avec des traitements qui devraient être disponibles en tout temps. Ce qu’on vit présentement, c’est une vague qu’on a vue venir, a déclaré le médecin de famille et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés.

Avec les urgences qui débordent, Dr Boivin aimerait bien être en mesure de fournir aux enfants des acétaminophènes de type Tylenol, pour éviter aux familles d’attendre de longues heures à l’hôpital, mais il peine à répondre à la demande.«J’ai reçu une famille avec un bébé de deux ans, brûlant de fièvre, et je ne pouvais rien lui donner en raison du manque de Tylenol.

La situation oblige, je me suis retrouvé à aller chercher des comprimés dans la petite salle de chirurgie pour leur en donner», a-t-il raconté.Selon les informations de Dr Antoine Boivin, la plupart des comprimés restants seraient réservés pour les hôpitaux.

«C’est un peu cette mentalité médiévale de château fort. On va garder les soins dans le château et on va laisser le village brûler. C’est frustrant.»