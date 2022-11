Pour un Parti fédéraliste du Québec

À l’occasion, j’ai le plaisir de débattre par courriel avec un ancien ministre libéral.

Récemment, il répliqua à une chronique où j’affirmais qu’avec le Non au référendum de Charlottetown en 1992, un certain PLQ était mort.

Une idée le fit tiquer: lorsque j’affirmai qu’en abandonnant le projet d’un «fédéralisme renouvelé», le PLQ avait graduellement perdu toute conception substantielle du Québec pouvant plaire aux francophones.

«Meech, Charlottetown! Voyons Antoine, cela ne veut rien dire à 75 % des électeurs. Le monde s’en fout bien de la constitution. Les 11 à 40 ans n’en savent rien et ne veulent même pas savoir. Deux générations d’électeurs dont l’intérêt à ces questions est nul.»

En passant, il était plutôt optimiste pour son parti: «La CAQ n’est pas éternelle, elle s’essoufflera [...] l’usure du pouvoir [...] Et le PLQ sera là encore pour récupérer ses électeurs avec un chef qui sera à la hauteur des attentes du moment, grâce aux valeurs de fond.»

Déni

Sur la constitution, je lui ai répondu que ses propos correspondaient à cette «pensée ratatinée, oublieuse, une pensée du déni typique des années Charest-Couillard que je dénonce. Ça a fait reculer le Québec. Le PLQ, ce fut tellement plus que ça!»

De plus, quotidiennement, des questions constitutionnelles font irruption. Exemples: les débats sur les clauses dérogatoires. Les tiraillements sur les compétences en santé. L’Alberta et la Saskatchewan qui veulent se doter de lois autonomistes afin de garder Ottawa à l’écart, etc.

Le PLQ n’aurait rien à dire là-dessus? Devrait se taire, puisque «le monde s’en fout»? Pour que le Québec s’épanouisse, quelle serait la meilleure fédération? Le PLQ a-t-il encore quelque chose à proposer?

Mon ex-ministre me vante les huit «valeurs libérales». La commentatrice Yasmine Abdelfadel les rappelait aussi mercredi: libertés individuelles; identification au Québec; développement économique; justice sociale; respect de la société civile; vie politique à l’enseigne de la démocratie; appartenance canadienne; équité intergénérationnelle.

Ma réponse: «À part “L’appartenance canadienne”, laquelle de ces valeurs fait vraiment débat? C’est de la tarte aux pommes! Une fois le danger du “séparatisme” hors jeu en 2018, le PLQ s’est retrouvé comme l’empereur de la fable: nu.»

Pour un PFQ

Il n’a plus une conception québécoise du fédéralisme — donc du Dominion— et s’est mué en succursale du Parti libéral du Canada (impensable sous Bourassa!).

André Fortin, celui qui, aujourd’hui même, deviendra peut-être son chef intérimaire (voire son prochain chef), a conseillé Justin Trudeau lors de ses débats des chefs!

Ses nouveaux députés ont presque tous un peu de PLC en eux: Fred Beauchemin, ancien candidat; Madwa-Nika Cadet (ancienne employée de F.-P. Champagne); Brigitte Garceau (ex-vp nationale francophone du PLC 2009-2012); Désirée McGraw (ancienne candidate à l’investiture du PLC).

En lieu et place du PLQ, devenu «canadianiste», on aurait besoin d’un Parti fédéraliste du Québec (PFQ); lequel voudrait réparer 1982 et défendre une conception de la fédération propre à conserver et promouvoir l’identité québécoise.

J’attends encore une réponse substantielle de la part de l’ex-ministre.