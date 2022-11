Saint-Tite va sabrer dans son projet d'eau potable

La ville de Saint-Tite a refait ses devoirs pour la mise aux normes de son système d'alimentation en eau potable et s’en tiendra pour l'instant à construire une usine de filtration au lac Éric, une facture qui avoisinera les 14 millions $.

Puisque la facture était exorbitante, des plans du projet global seront reportés.

La restauration du barrage de 150 pieds fermant le lac et celle du grand réservoir d'eau potable iront à plus tard. Il s'agit de l'option numéro six sur un total de sept. Des firmes d'ingénieurs avaient été appelées à proposer différentes solutions à la ville.

«Le conseil de ville a décidé d'aller avec l'option six, c'est-à-dire seulement l'usine de filtration d'eau pour qu'on puisse donner de l'eau de qualité aux citoyens», a indiqué la mairesse Annie Pronovost.

En janvier dernier, Saint-Tite avait eu une très mauvaise surprise. Les prix pour la mise aux normes s'élevaient à 28 millions $ plutôt que les 18 millions anticipés.

Il y a maintenant dix ans que le projet est sur les rails. On ignore quand la ville pourra retourner en appel d'offres. Avant de ce faire, il lui faudra refaire le parcours des autorisations gouvernementales puisque le projet a été sensiblement modifié.

«Nous on avait des certificats d'autorisation de l'Environnement et de d'autres mais là il y en a qui avaient une date de péremption. Ça dure un an, donc il va falloir recommencer tout ça», a déploré la mairesse.

La direction de la Santé publique presse Saint-Tite depuis 2014 d'améliorer la qualité de son eau. Il y a quelques jours, un expert confirmait à TVA Trois-Rivières que la situation ne s'améliorait pas et que Saint-Tite ne respectait pas du tout les normes.