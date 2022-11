Quelque 6,5 millions de Québécois auront droit à un chèque du gouvernement du Québec de 400 ou 600$ avant Noël. Richard Martineau trouve «mononcle François» très généreux.

«C’était Noël hier! Voici 500 piastres pour toi. Tu as été un bon gars. On a beaucoup d’argent au Québec. On l’avait promis. Si vous êtes fin avec mononcle François, si vous votez pour mononcle François. Il y a un petit cadeau pour vous. Ce n’est pas acheter des votes, c’est tenir une promesse», ironise notre chroniqueur.

«C’est pour les produits de première nécessité, le pain, le beurre, le lait, mais si tu veux partir sur une balloune ce soir avec tes chums, tu peux aussi, il n’y a aucun problème. Joyeux Noël à tous!», se moque Richard Martineau.

