Un deuxième Canadien tué au combat en Ukraine

Un vétéran des Forces armées canadiennes originaire de Saskatchewan a perdu la vie au combat lundi lorsqu’il se trouvait sur la ligne de front à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, a rapporté le «Globe and Mail».

Joseph Hildebrand faisait partie d’une unité de combattants étrangers qui menait une mission d’assaut dans la ville et s’est retrouvé sous les tirs des Russes. Le corps de l’homme de 33 ans a été ramené à Kyïv.

Le soldat avait déjà servi deux fois en Afghanistan et avait quitté la ville d’Herbert, en Saskatchewan, pour se rendre en Ukraine en juin dernier.

L’un de ses frères, Mark Hildebrand, a déclaré au média que son frère était «l’homme le plus courageux que j’ai jamais connu, mais il avait aussi un cœur d’or».

«C'est quelqu'un avec qui nous voulions tous vieillir et échanger toutes les bêtises et les histoires qui viennent avec la vie. Mais nous sommes tous tellement fiers de lui et de ce qu'il a fait», a-t-il également indiqué.

Affaires mondiales Canada a confirmé au «Globe and Mail» être au courant du décès d’un citoyen canadien en Ukraine et a assuré être en contact avec la famille.

«Les cœurs de la communauté ukrainienne canadienne sont avec la famille et les amis du Canadien Joseph Hildebrand, qui s'est porté volontaire pour combattre pour défendre l'Ukraine contre la guerre d'agression de la Russie», a souligné de son côté le président-directeur général du Congrès ukrainien canadien, Ihor Michalchyshyn.