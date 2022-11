C’est le bon moment pour vendre votre véhicule

Vous jonglez avec l’idée de vous départir de votre véhicule? C’est probablement le bon moment de passer à l’action puisque vous pourriez faire plus d’argent que vous ne le croyez.

• À lire aussi: Hausse des taux d’intérêt: beaucoup de pression sur les consommateurs

L’inventaire étant toujours limité chez les concessionnaires, plusieurs cherchent à acheter des voitures d’occasion.

Les propriétaires de voiture qui ont un rendez-vous chez un concessionnaire pour faire l’installation de leurs pneus d’hiver ne devraient pas être surpris de recevoir une proposition de rachat.

L’état actuel du marché de l’automobile est «du jamais vu» pour Robert Poëti de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

«Ça s’appelle l’équité positive, c’est-à-dire que vous avez fait un contrat, on a évalué il y a trois ans quel serait le prix de rachat de votre véhicule, [...] vous revenez au garage changer vos pneus, il reste six mois et dans certains cas, on va vous donner plus cher que ce que vous deviez», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce dernier soutient que «les véhicules d’occasion en bon état valent entre 30% et 40% plus chers qu’ils ne le valaient il y a un certain temps».