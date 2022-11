L’établissement du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu a eu le bon réflexe selon André Gélinas, sergent détective à la retraite au SPVM, en parlant du confinement qui a eu lieu vendredi à la suite de la dénonciation d'un étudiant suspect portant une veste pare-balles.

«Évidemment, c’était le réflexe à adopter; c’est-à-dire, on se confine dans nos classes, on s’assure d’être le moins visible possible pour éviter que s’il y a des gens qui sont armés puissent atteindre les élèves et le personnel», confirme le sergent détective.

L’administration scolaire a vraisemblablement reçu un indice inquiétant qui laissait présumer qu’un danger menaçait l’ensemble des étudiants et du corps professoral.

Toutefois, il invite à la vigilance, évoquant que le fait qu’aucun membre du personnel n’ait questionné l’individu au sujet de son accoutrement «soulève des questions».

«Ce n’est pas un vêtement qui est approprié dans une école», ajoute-t-il.