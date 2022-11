Être proche aidant du jour au lendemain

Une femme de 80 ans s'est retrouvée proche aidante depuis la dégradation de l'état de santé fragile de son mari, atteint de la maladie d'Alzheimer, épaulée par sa fille en raison de la pénurie de personnel dans le réseau de la santé qui affecte grandement les proches aidants.

La fille de Claudette Ruest, Manon, a complètement dédié les derniers mois à ses parents. Elle offre une présence quotidienne pour donner du répit à sa mère. Et comme son père vient d'être hospitalisé, les deux femmes se relayent auprès de lui à l'hôpital.

«Probablement qu'il ne pourra pas revenir à la maison. C'est vraiment difficile», a expliqué Manon Ruest. «J'ai beau être là. Ce n'est pas moi qui suis là au quotidien pour le lever, le faire manger. Depuis le 1er août, on survit pas mal. C'est d'allier la vie de famille, le travail, t'occuper de ton père, de ta mère... parce qu'enfant unique, je suis toute seule».

Obtenir de l'aide extérieure prend du temps, même chose pour un lit adapté.

«Du service de prêts du CLSC, on a plein de choses qui nous ont été prêtées. C'est génial. Mais en cours de route, tu as besoin d'autres choses. Mais, on ne peut pas te le donner tout de suite. Un ergothérapeute doit venir chez toi... et ça prend un an», a affirmé Manon.

Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie reçoit 300 nouvelles demandes d'aide chaque année. L’organisme offre du soutien psychosocial pour briser l'isolement, du répit et des conférences.

«Ils arrivent à l'Association et sont déjà en épuisement parce qu'eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme proche aidant. Ils vont dire c'est normal, je prends soin de mon conjoint, de ma mère», a confié Christiane Guilbeault, coordonnatrice au Regroupement des aidants naturels de la Mauricie.

Au Québec, on compte près de 1,5 million de personnes proches aidantes.