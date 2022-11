Examen de l'ordre des infirmières: «C'est notre carrière qui est en jeu»

La moitié des infirmières ne pourront pratiquer pleinement leur métier cette année parce qu'elles n'ont pas réussi l'examen de l'ordre.

• À lire aussi: Infirmières en colère: échec massif à l’examen professionnel

• À lire aussi: Obtenons justice pour des stages rémunérés

• À lire aussi: Une première cohorte de travailleurs étrangers en soins infirmiers à Baie-Comeau

Seulement 51,4 % ont réussi l'examen de l'ordre des infirmières du Québec de septembre dernier.

En comparaison en mars 2022, le taux de réussite était de 71%. En septembre 2021 il s'élevait à 81%.

Les étudiantes qui ont réalisé l’examen sont déçues de leur résultat. Certaines d’entre elles ont atteint 47, 52, 53 et 54 %. La note de passage est de 55%.

«C'est notre carrière qui est en jeu, avoir une note comme ça, c'est choquant», a expliqué un finissant en soin infirmier.

«Je ne me sens pas entendu, c'est décourageant, tes collègues t’interpellent et te disent “ne sois pas inquiète, tu vas passer, tu es très bonne, tu fais le travail qu'on fait” et finalement, tu échoues», a confirmé une candidate à l’exercice de la profession d’infirmière(CEPI).

«La pandémie est un facteur marquant. C’est la cohorte de septembre 2019,donc leur parcours a été majoritairement marqué par la pandémie», a affirmé Chantal Lemay, Directrice des admissions,de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Les étudiantes dénoncent le format du test qui ne représente pas la réalité. Selon un étudiant l’examen n’est pas adéquat et n’évalue pas les compétences. «On a un taux de réussite de 51 %, il faut que l’examen soit repensé, clairement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas», a affirmé une candidate à l'exercice de la profession infirmière (CEPI).

Elles ont seulement trois chances, sinon elles devront réorienter leur carrière. «Je n’ai pas de plan B, je sais que je veux être infirmière, je n'ai pas d'autres options, je fais face à un mur», a raconté une étudiante. «C’est dommage de repayer 640 dollars pour 2% manquants en plus que l’examen se donne à Québec, c’est super cher», a expliqué une autre CEPI.

Durant cette période , les candidates peuvent pratiquer tout en étant accompagnées. Le prochain test aura lieu en mars 2023.

Taux de réussite depuis 2018 selon les données de l’OIIQ

Septembre 2018 : 77 %

Mars 2019 : 73 %

Septembre 2019 : 91%

Septembre 2020 : 89 %

Septembre 2020: 96 %

Mars 2021 : 80 %

Septembre 2021 : 81 %

Mars 2022 : 71 %

Septembre 2022 : 51,4 %