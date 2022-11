Héroux-Devtek: un résultat opérationnel en baisse malgré des ventes stables

Le fabricant québécois de produits aérospatiaux Héroux-Devtek a annoncé une baisse de son résultat opérationnel pour le deuxième trimestre de 2022, même si les ventes sont restées relativement stables par rapport à la même période de l’année passée et un carnet de commandes «solide».

Le résultat opérationnel pour le trimestre clos le 30 septembre dernier s’est ainsi chiffré à 8,6 millions $ contre 12 millions $ pour le deuxième trimestre de l’exercice financier de 2021, une baisse attribuable à la diminution de la marge brute.

Le bénéfice par action a aussi reculé, passant de 21 sous il y a un an à 14 sous pour ce trimestre de 2022.

Les ventes sont cependant restées stables en atteignant 132,7 millions $ par rapport à 131,3 millions $ au deuxième trimestre 2021.

«L’amélioration du niveau de production par rapport au premier trimestre est encourageante», a déclaré vendredi par communiqué Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. «Notre rentabilité s’est également améliorée entre le premier et le deuxième trimestre, grâce au travail acharné de nos employés pour surmonter les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et à la production.»

Avec un carnet de commandes considéré comme «solide», l’entreprise peut aussi compter sur un nouveau contrat avec Embraer pour la conception, le développement et la fabrication du système d’actionnement de porte-cargo sur des avions-cargos E190F et E195F.