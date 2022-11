Jour du Souvenir: une cérémonie sobre, mais touchante à Richmond

Une cinquantaine de personnes se sont réunies face au cénotaphe à Richmond, en Estrie, pour le jour du Souvenir commémoré dans une cérémonie sobre, mais touchante.

Dignitaires, familles et amis ont déposé des gerbes de fleurs en souvenir et en hommage à ces Canadiens qui ont servi leur pays.

Pour d’autres, c’est aussi pour souligner la mémoire des frères d’armes perdus. Frédéric Babeux a servi dans l’armée pendant 10 ans en Afghanistan. Depuis 2016, il a perdu 17 de ses anciens collègues, soit au combat ou par suicide.

Luc Duperron fait partie de ces parents chanceux dont le fils, Martin, est revenu vivant de ses trois missions en Afghanistan et une en Bosnie. Depuis 20 ans, il porte sa photo avec lui et salue le privilège de l’avoir encore près de lui. Le 11 novembre représente pour lui un devoir de mémoire et de respect.

Sherbrooke honorera ses vétérans ce dimanche. La cérémonie est prévue à 14 h à la Cathédrale Saint-Michel pour ensuite se poursuivre avec le dépôt des couronnes à 15 h, au Monument des Braves.