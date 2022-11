Journée mondiale du diabète: des bâtiments illuminés en bleu pour l’occasion

De nombreux édifices de Montréal, Laval et Québec seront illuminés en bleu, lundi prochain, à l’occasion de la journée mondiale du diabète, une maladie qui touche plus d’un million de personnes au Québec.

Ayant pour but de sensibiliser la population sur cette maladie chronique, l’événement a été adopté comme journée officielle de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2006. Célébrée le 14 novembre en l’honneur du Canadien Frederick Banting, qui a découvert l’insuline avec Charles Best en 1921, cette journée est désormais la plus grande campagne de sensibilisation au diabète à travers le monde.

Le mois de novembre est désormais entièrement dédié à la cause, c’est pourquoi Diabète Québec entend poser «différentes actions pour sensibiliser les personnes vivant avec le diabète et leurs proches ainsi que le public et les professionnels de la santé», et ce, pendant tout le mois.

Concours, vidéos informatives, jeu-questionnaire et entrevues avec des professionnels seront publiés sur les réseaux sociaux de l’organisme.

Le clou de la campagne sera évidemment l’illumination de 25 édifices, le 14 novembre au soir, une initiative qui en est à sa 3e édition. Parmi ces immeubles, on y retrouvera la Grande Roue de Montréal, l’oratoire Saint-Joseph et même le village Olympique. «C’est vraiment magnifique le soutien qu’on peut voir ainsi», a expliqué France Pouliot, coordonnatrice au développement régional de Diabète Québec, à l’Agence QMI.

Pourquoi le bleu sera-t-il mis à l’honneur de la sorte? La réponse est simple. C’est pour faire référence au symbole universel du diabète, soit le cercle bleu. Cette couleur réfère à la couleur du ciel qui unit toutes les nations, peut-on lire sur les sites de Diabète Québec et de la Fédération internationale du diabète.

Liste des édifices qui arboreront le bleu lundi prochain :

- La Grande Roue de Montréal

- Site historique Marguerite-Bourgeoys

- Basilique Notre-Dame de Montréal

- Oratoire Saint-Joseph

- Édifice Sun Life

- Maison Manuvie

- La Tour McGill

- Théâtre Rialto

- Théâtre Espace Go

- Tour CRCHUM

- Université McGill

- Le village Olympique

- La Tour de Montréal - Parc olympique

- Organisation de l'aviation civile internationale

- Place Bonaventure

- Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

- Fairmont Le Reine Elizabeth

- Montréal Marriott Château Champlain

- Institut de recherches cliniques de Montréal

- Société des arts technologiques

- Maison Alcan

- 1250 boulevard René-Levesque

- TOHU Cité des Arts du Cirque

- Promenade Masson

- Uniprix-Proxim Siège social

- Hôtel de ville de Laval

- Complexe Jules-Dallaire à Québec