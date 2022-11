La clé pour la réussite des jeunes en HLM : ne pas les oublier

Si la dernière campagne électorale provinciale nous a démontré une chose, c’est que la classe moyenne trône au sommet des préoccupations des politiciens. Cela va de soi puisque la majorité des électeurs en font partie... Cependant, le discours des décideurs exclut trop souvent un groupe qui pourtant, mérite toute notre attention : les jeunes issus de familles défavorisées.

À Montréal, plus de 10 000 jeunes de moins de 25 ans demeurent en HLM. Cela représente beaucoup de familles qui doivent vivre avec des préoccupations grandissantes quant aux enjeux de société auxquels nous faisons face actuellement. Alors que l’avenir de notre société nécessite l’accès à l’éducation et à la réussite scolaire de tous, il est plus important que jamais de se préoccuper de l’impact des conditions de vie de ces jeunes sur leur persévérance scolaire.

L’après-pandémie

La pandémie a grandement touché les jeunes et a eu des effets sur la réussite scolaire de certains d’entre eux considérés comme plus vulnérables. Deux ans et demi plus tard, les effets de la crise sanitaire sont toujours aussi présents chez les jeunes, chez qui on constate d’ailleurs une recrudescence de problèmes liés à la santé mentale. Plusieurs facteurs comme la fermeture des écoles, la perte de vie sociale et l’annulation d’activités parascolaires ont contribué à augmenter le risque de décrochage chez nos jeunes. Il est primordial de considérer ces effets qui ne sont pas encore pleinement mesurables.

Inflation

L’inflation est un autre enjeu qui touche de façon disproportionnée les familles à plus faible revenu. L’augmentation du coût de la vie apporte un stress supplémentaire aux parents qui doivent souvent travailler plus pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Ces familles doivent faire des choix et couper dans certaines dépenses, ce qui peut avoir toute sorte de conséquences sur le développement et le parcours des jeunes.

Si la pression est grande sur tous les Québécois, imaginez l’ampleur de celle-ci sur les familles vivant en HLM alors que leur revenu annuel moyen est de moins de 20 000 $.

Finalement, la pénurie de main-d’œuvre est un enjeu qui affecte la réussite scolaire des jeunes de deux façons. Le manque de personnel dans les écoles a pour conséquence la diminution voire l’absence de certains services aux élèves. Alors qu’une grande majorité des habitants en HLM est d’origine immigrante ou allophone, la perte de ces services est catastrophique pour la persévérance scolaire. Aussi, l’attractivité du marché de l’emploi et les difficultés engendrées par la conciliation école-travail pourraient entraîner des jeunes qui vivent dans un contexte familial financier difficile à décrocher. Il faut donc être vigilant et trouver des solutions pour garder nos jeunes sur les bancs des écoles.

Une priorité de société

Heureusement, des initiatives existent pour soutenir ces jeunes dans leur cheminement scolaire. À la Fondation la Clé, nous investissons directement dans la persévérance scolaire, en soutenant les organismes qui accompagnent les jeunes en HLM de Montréal, en octroyant un soutien individuel aux jeunes grâce à un programme de bourses et en mettant en place des projets structurants favorisant l’estime de soi.

La Fondation travaille en collaboration avec une multitude d’autres acteurs qui ont à cœur la réussite scolaire des jeunes : les communautés, les écoles, les organismes communautaires, les familles et les jeunes eux-mêmes.

Grands oubliés de la campagne électorale, espérons que nos jeunes vivant dans les HLM ainsi que tous les jeunes provenant de familles défavorisées seront au cœur des décisions du gouvernement pour les quatre prochaines années et que les conséquences de leurs conditions de vie sur leur réussite scolaire seront considérées et atténuées par des mesures concrètes et efficaces. Parce que la clé pour que les jeunes puissent réussir indépendamment de leur milieu socioéconomique, c’est de ne pas les oublier !

Raïssa Épale, Directrice générale de la Fondation La Clé