Les vétérans honorés à Nicolet

Les vétérans ont été honorés en ce 11 novembre, jour du Souvenir, à Nicolet, au Centre-du-Québec, pour se rappeler les sacrifices qu'ont faits les soldats pour servir le pays.

C'était une journée forte en émotion pour ces vétérans et leur famille. Le jour du Souvenir est l'occasion pour eux de s'arrêter pour honorer les leurs et les disparus.

«Aujourd'hui, on a des gens de la marine, on a des gens du 12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières, des vétérans de la Filiale 35 de Trois-Rivières, des vétérans aussi de la région qui ne font pas partie nécessairement de la Légion», a détaillé le président de la Filiale 35 de Trois-Rivières de la Légion royale canadienne, Stéphane Vincent.

Nombreux sont ceux qui se sont déplacés à Nicolet pour l'occasion.

Parmi eux, la mère du Capitaine Maxime Miron-Morin, décédé dans un écrasement d'hélicoptère en avril 2020, qui vit dans le deuil depuis.

«C'est vraiment de prendre un temps d'arrêt pour se souvenir de Max, oui, mais de tous ceux et celles qui ont été et tous ceux et celles qui sont présentement en service», a mentionné Marie-Claude Miron.

L'occasion aussi de partager les expériences passées pour sensibiliser la population en général sur la réalité du terrain dans les Forces armées.

«J'ai un neveu qui a servi en Bosnie, qui est revenu avec des séquelles, je dirais, épouvantables. Il s'est suicidé parce qu'il a vu des choses qu'il n'était pas capable de voir et d'accepter. Il s'est enlevé la vie par amour pour sa femme et ses deux filles. Beaucoup ont laissé leur vie là. Beaucoup ont été blessés et beaucoup sont encore blessés psychologiquement. C'est pour ça qu'on doit leur rendre hommage», a souligné le vétéran et ancien lieutenant-colonel honoraire du 12e Régiment blindé, Jules Pinard.

La présidente d'honneur de la cérémonie et mairesse a voulu en faire plus cette année en ce 11 novembre. Une partie du parc Margueritte-Youville porte désormais le nom de parc du Souvenir. C'est à cet endroit que les vétérans ont été honorés les vétérans vendredi.

«Dans le cadre des fêtes du 350e, on voulait avoir aussi un lègue historique. On a inauguré le parc du Souvenir là où il y a le cénotaphe, là où on tient nos cérémonies du Souvenir en l'honneur de nos vétérans et on a dédié un stationnement. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un geste à la portée de toutes les municipalités», a expliqué Geneviève Dubois.

Un geste qui apporte un petit velours pour ceux qui ont servi le pays.