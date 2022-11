Loteries illégales sur TikTok : sous le choc, l'un des influenceurs suspend un tirage en direct

Le tirage d’un voyage organisé jeudi soir par des influenceurs sur TikTok a été suspendu après la publication d'un article du Bureau d'enquête indiquant que cette pratique est illégale et que le dossier avait été transmis à la police.

• À lire aussi: Loterie illégale sur TikTok: des influenceuses québécoises s'en mettent plein les poches

Habituellement animé par Chloé Lafontaine et Arianne Chouinard-Laporte, c’est Danny DeSantis, conjoint de cette dernière, qui présentait le tirage d’un certificat de voyage de 2000$ jeudi soir.

Plusieurs personnes avaient acheté des billets au coût de 50$ au moment où la diffusion en direct a pris fin.

Capture d'écran, TikTok

L’influenceur qui rejoint un peu plus de 37 000 abonnés sur TikTok était sous le choc après les révélations de notre Bureau d’enquête.

Capture d'écran, TikTok

«Vous savez ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que vous savez ce qui se passe ? C’est pas mieux pour moi pis c’est pas mieux pour vous autres dans mon live en ce moment, ok gang ? Fek là, si on est intelligent, je vais prendre une petite pause et je vais faire un live tantôt», a expliqué Danny DeSantis à ses abonnés quelques minutes avant de suspendre le tirage en ligne.

«Je mute tout ceux qui en parlent ici», a également écrit une modératrice pour limiter les commentaires à ce sujet sur leur plateforme.

Photo tirée de la page Facebook d’Arianne Chouinard Laporte

Tirages illégaux

Rappelons que notre Bureau d’enquête rapportait hier qu’Arianne Chouinard-Laporte et Chloé Lafontaine organisent des jeux d’argent en direct illégaux sur l’application TikTok depuis février.

«Quand ça ne se qualifie pas dans nos critères de licences, c’est une activité criminelle. C’est la police qui s’en mêle. C’est une loterie illégale», avait affirmé Joyce Tremblay, avocate de formation et porte-parole de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

Photo tirée de la page Facebook de Chloé Lafontaine

La semaine dernière, une loterie de ballons gonflables avait notamment été organisée par les influenceuses. Différents prix étaient enfouis parmi quelques 315 ballons gonflables au coût de 15$ chacun via PayPal ou Interac.

Rappelons qu’au Québec, seulement les organismes sans but lucratif (OSBL) peuvent se procurer une licence de la RACJ pour organiser des jeux de hasard permettant de gagner de l’argent.

«On ne peut pas s’enrichir au détriment des gens», avait insisté la porte-parole de la RACJ, Me Joyce Tremblay.

La Régie affirme qu’elle n’a pas trouvé de permis à leur nom. Deux plaintes ont également été déposées la semaine dernière à l’endroit des influenceuses.

Par ailleurs, le Code criminel indique que les organisateurs et les participants d’une loterie non autorisée peuvent s’exposer à des accusations.