«Maman, au cas où je t’aime»: moments d’inquiétude pour les parents d’étudiants confinés

Plusieurs parents d’étudiants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu confinés, vendredi avant-midi, vivent des moments d’inquiétude.

• À lire aussi: Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu confiné; un suspect arrêté

• À lire aussi: «Il porte sa veste pare-balles tous les jours»

Nombre d’entre eux se sont présentés sur le terrain de l’établissement scolaire dans l’espoir d’avoir des nouvelles de leur enfant.

Si certains ont eu l’occasion de communiquer par message texte avec leurs enfants, d’autres sont tout simplement sans nouvelles.

«C’est ma fille qui est à l’intérieur, puis on a juste hâte d’avoir des nouvelles, de savoir comment ils vont. Moi, elle ne me répond pas sur son cellulaire. On n’aime pas ça, on veut savoir comment elles sont, si elles sont en panique, si elles vont bien», affirme une mère interrogée par TVA Nouvelles.

Une autre mère rencontrée s’est aussi rendue au cégep dans l’espoir de voir sa fille.

Elle a pu communiquer avec elle par texto. L’étudiante semblait inquiète, selon sa mère.

«Elle m’a texté et elle m’a dit: maman, il se passe quelque chose au cégep, au cas où je t’aime. C’est ce qu’elle m’a dit», raconte la mère.

L’étudiante se trouvait aux toilettes au moment du confinement, et un policier armé l’a escortée pour qu’elle se barricade dans un local.

À midi, les étudiants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, étaient toujours confinés