Personnes en situation d'itinérance: les organismes se préparent pour la saison froide

Le froid est à nos portes et le milieu communautaire de Québec se prépare à répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance. Une tâche de plus en plus difficile à accomplir, alors que la demande est grandissante.

«On refuse déjà des fois jusqu’à 15 personnes par jour faute de place et ça, c’est même l’été», explique Éric Boulay, le directeur général du refuge pour sans-abris Lauberivière.

L’hiver est une période particulièrement critique pour cette clientèle.

«Tu es en survie, alors quand le froid arrive c’est encore plus dur parce qu’il y a même des enjeux de sécurité pour les personnes. Alors c’est sûr que c’est très difficile pour les gens de la rue», mentionne M. Boulay.

Les responsables du programme Le Marginal, de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, qui sillonnent les rues à bord d’une caravane, se préparent aussi pour la saison froide.

«Il faut remplir nos vestiaires de manteaux, de bottes, de tuques, de mitaines, parce que les gens ont grandement besoin de se réchauffer», souligne Alexandra Biron.

Avec l’inflation, l’organisme doit également faire preuve de créativité afin de nourrir le plus grand nombre de personnes possibles.

«Les banques alimentaires ont beaucoup moins d’aliments à nous fournir», dit Mme Biron. «...On reçoit autant de monde l’hiver que l’été et il faut que nos repas soient nourrissants, consistants et chauds.»

Bien qu'elles constatent qu'elles doivent de plus en plus répondre à des besoins vitaux, les intervenantes sont toujours prêtes à écouter.

«Ce sont des êtres humains. Et ce sont des êtres humains qui veulent venir manger, ils veulent venir jaser, ils veulent qu’on leur demande comment ça va», soutient la coresponsable du programme Le Marginal, Marie-Hélène Michaud.

Un travail d’équipe

Le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec compte 42 organismes qui travaillent en étroite collaboration afin de venir en aide aux personnes vivant dans la rue.

«La collaboration entre les organismes est essentielle parce que les services des uns et des autres sont souvent complémentaires», explique Mélanie Gravel, coordonnatrice du Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec.

Le directeur général de Lauberivière abonde dans le même sens.

«Le filet social que les organismes en itinérance offrent il est mince, parce qu’on manque de moyens, mais il est là. On travaille ensemble, on travaille soudés et ça parait au quotidien. On ne pourrait pas y arriver si on ne travaillait pas ensemble», dit M. Boulay.

Madame Gravel indique que la Ville de Québec et le CIUSSS de la Capitale-Nationale sont aussi mis à contribution.

«Il y a des concertations qui existent pour essayer de travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions possible pour répondre aux besoins. Mais dans un contexte comme celui qu’on vit actuellement, ce n’est pas toujours facile de trouver les réponses pertinentes et même essentielles dans le contexte hivernal», dit-elle.

Rappelons que la Ville annonçait mercredi l'ajout d'un lieu de répit hivernal dans le quartier Saint-Roch où les sans-abris pourront aller se réchauffer la nuit. Le mois dernier, le maire de Québec, Bruno Marchand, avait promis une solution avant l'hiver pour remplacer le défunt Local qui était situé dans le sous-sol de l’église Saint-Roch.

De son côté, le Service de police de la Ville de Québec affirme qu’il mettra sur pied des patrouilles pédestres ainsi que des patrouilles de nuit «dans lesquelles nos policiers feront preuve d'une grande vigilance pour diriger les personnes vulnérables vers les ressources adéquates...»

En 2021 seulement, environ 5000 personnes ont eu recours aux services de Lauberivière. Le refuge a servi près de 141 000 repas et enregistré plus de 41 000 nuitées. L’organisme compte 101 lits d’hébergement et 18 logements.