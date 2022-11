Rouge et Or: dernier tour de piste devant leurs partisans pour deux joueurs

Il y a de ces matchs qui marquent plus les esprits. La Coupe Dunsmore disputée samedi entre les grands rivaux de Montréal et l’Université Laval entrera dans cette catégorie pour les joueurs du Rouge et Or Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau.

Les deux gaillards de la ligne offensive – le premier est garde à gauche, le second agit comme centre – ont bien plus qu’un prénom en commun. Leur parcours chez le Rouge et Or a débuté au même moment en 2017.

Ils partagent sensiblement les mêmes expériences depuis six ans. Et voilà qu’ils joueront ensemble pour la dernière fois devant leurs partisans au stade TELUS-UL.

Les deux jurent qu’ils prendront un court instant pour savourer le moment, mais que leur esprit se concentrera assez vite sur le match à jouer. L’enjeu est trop important pour se montrer nostalgique.

Photo d'archives

Un gros défi devant eux

« Nic et moi on s’en est jasé. C’est sûr que ça va être un match spécial, mais c’est pas un match plus grand que les autres pour nous. [...] On va profiter du moment », assure Thibodeau.

« J’y pense, c’est sûr, mais j’en parle pas beaucoup. Ça va plus être des discussions d’après-match ou d’après-carrière avec des amis. Mais pour le moment, on garde le focus sur les vrais enjeux », ajoute Guay, récemment nommé sur l’équipe d’étoiles du RSEQ pour une deuxième année consécutive. Chose certaine, ajoute-t-il, ce sera « assurément un grand match ».

Les deux Nicolas enfilent l’uniforme rouge et or depuis six ans. Ils ont vécu plusieurs fois la rivalité avec les Bleus et sont bien placés pour savoir que leurs grands rivaux montréalais débarquent à Québec pour casser le party. La ligne défensive des Montréalais est aguerrie et ne leur fera pas de cadeau dans ce qui s’annonce comme une autre guerre de tranchées.

Photo d'archives

Les Carabins dominent le RSEQ pour le nombre de sacs du quart avec 33. Et 19 de ces sacs ont été réalisés par Nicky Farinaccio, Philippe Lemieux-Cardinal et Christopher Frontenard.

« Il y en a trois qui ont eu plus de succès cette année, mais il faut les traiter de la même façon. Ce sont tous d’excellents joueurs là-bas. C’est tous des joueurs qui peuvent changer un match. Il faut s’occuper de tout le monde et on ne peut pas laisser personne de côté », assure Nicolas Guay, un choix de septième ronde des Tiger Cats d’Hamilton au printemps dernier.

Le calme des vétérans

À l’inverse, le Rouge et Or est l’équipe qui a le mieux protégé son quart. Arnaud Desjardins a été rabattu derrière la ligne de mêlée seulement neuf fois en huit matchs. Nicolas Thibodeau rappelle sagement qu’il est « primordial » de poursuivre sur ce même chemin pour donner le temps à Desjardins de pouvoir « faire de gros jeux ».

Photo Didier Debusschère

« Les matchs de championnat ça se joue souvent sur une dizaine de jeux. Il faut les gagner le plus possible. C’est dix gros jeux. Une passe de touché ou un gros sac. Il faut gagner ses 10 jeux là », indique-t-il, s’assurant au passage de vanter le travail de l’entraîneur de la ligne offensive, Carl Brennan, « le grand maître derrière tout ça ».

Chose certaine, la vaste expérience de Thibodeau et de Guay sera précieuse si le duel s’avère corsé, ce qui devrait être le cas, projettent-ils.

« Avec l’expérience vient le calme. Dans ces matchs-là, des fois, c’est facile de se laisser emporter. C’est des matchs qui sont tout le temps un peu plus émotionnels, les matchs sans lendemain. C’est facile pour nous de prendre les plus jeunes et de les calmer en leur rappelant que le match n’est pas fini », précise Thibodeau.

« Quand deux bonnes lignes s’affrontent comme ça, c’est la ligne qui le veut le plus qui va gagner. Des deux bords, il y a d’excellents joueurs qui veulent dominer. Il s’agit d’avoir la bonne intensité et ça va paraître sur le terrain », assure Nicolas Guay.

« Ça va jouer dur »

Les matchs entre Rouge et Or et Carabins ont toujours donné droit à de véritables guerres de tranchées sur la ligne de mêlée. Et il n’y a aucune raison pour que la prochaine Coupe Dunsmore fasse exception.

Du moins, c’est ce que le joueur de ligne défensive Philippe Lemieux-Cardinal anticipe. Le joueur de cinquième année n’en est pas à son premier rodéo contre le Rouge et Or et on peut le croire sur parole quand il parle du niveau d’intensité qui sera déployé sur la ligne de mêlée samedi.

Photo courtoisie, James Hajjar

« Les matchs entre Laval et Montréal, ça a toujours été très physique et très émotif. Ça va demeurer le cas en fin de semaine. Mais c’est du foot de séries, un match sans lendemain et ça peut monter [l’intensité] d’une coche. Ça va jouer dur, mais ça va jouer dans la légalité le plus possible. »

Lemieux-Cardinal et ses coéquipiers ont dominé le football universitaire québécois avec 33 sacs du quart cet automne. Quatre joueurs des Carabins, dont Lemieux-Cardinal, ont été élus sur l’équipe d’étoiles défensives du RSEQ.

« Collectivement on a fait du beau boulot. On appliquait bien les stratégies de Denis Touchette notre coordonnateur défensif. On travaille bien individuellement. Mais collectivement, c’est là qu’on arrive à faire de belles choses ensemble », détaille l’athlète de 25 ans.

Mettre de la pression

S’ils espèrent poursuivre leur saison, les Carabins devront presser le quart du Rouge et Or Arnaud Desjardins comme ils l’ont fait toute l’année avec les autres pivots. Philippe Lemieux-Cardinal sait bien que Desjardins peut faire des dégâts si on lui donne du temps pour distribuer la balle.

« Il a beaucoup d’assurance dans la pochette. Et quand il est confortable, il va livrer la marchandise. Donc, oui, il va falloir lui appliquer beaucoup de pression. On a fait des ajustements et on va vouloir le contenir plus que dans le dernier match. »

Photo courtoisie carabins, James Hajjar

Encore de l’espoir

Déçu de ne pas avoir été repêché le printemps dernier par une équipe de la Ligue canadienne de football, le vétéran garde espoir de faire sa place chez les professionnels.

Le vétéran ne s’attendait pas à disputer une dernière saison universitaire, mais quand il regarde le chemin parcouru cet automne, il trouve facilement du positif.

« Chaque chose arrive pour une raison. Une opportunité ne s’est pas présentée, mais il y en a une autre qui est arrivée et c’est de retourner une dernière année à l’université.

« Ça a été une belle année, j’ai eu du fun et développé de belles relations avec des joueurs et des coachs. »

Il entretient toutefois l’espoir de se faire remarquer par une équipe professionnelle et ne se ferme aucune porte.

« Je demeure agent libre. Je pourrais recevoir une invitation à un camp de printemps après le repêchage. Je vais [...] faire les efforts nécessaires pour mettre mon nom sur la map et espérer avoir une opportunité. C’est tout ce que je demande. »

Mais d’ici là, il garde les yeux rivés sur le duel de samedi. Lemieux-Cardinal a bien l’intention de prolonger sa carrière universitaire. « On sait ce qu’on vaut, on sait ce qu’on est, on va se pointer à Québec et faire ce qu’on a à faire. »

Hassane Dosso déborde de confiance

« Peu importe la position, ça ne me dérange pas parce qu’on sait que samedi on va chercher la victoire. »

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Le prolifique receveur de passes des Carabins Hassane Dosso est revenu au jeu il y a deux semaines après avoir manqué l’essentiel de la saison 2022 en raison d’une blessure. Ça ne l’empêche pas d’aborder la Coupe Dunsmore avec beaucoup d’assurance, même si les Carabins se retrouvent, aux yeux de plusieurs, dans le rôle de négligé.

« Peu importe comment on nous voit, ça ne me dérange pas. De toute façon il n’y a plus de marche arrière, on ne peut plus avoir peur. Tout ce qu’on doit faire c’est jouer notre football et se concentrer sur la victoire », lance l’athlète originaire de Paris.

Année difficile

Dosso s’est révélé l’an dernier grâce à une saison recrue flamboyante où il a cumulé 48 réceptions, 757 verges de gains et quatre touchés en sept matchs. Une fracture à la clavicule subie au début du camp d’entraînement cet été a toutefois bousillé sa deuxième saison universitaire.

« Ça a été très difficile pour moi au début et surtout le match à Québec [...] C’était un des matchs que je voulais jouer le plus. Et comme je ne pouvais pas jouer j’étais très déçu et la défaite a rajouté plus de déception. »

Mais le joueur de deuxième année a repris son rythme. À son retour contre les Redbirds de McGill lors du dernier match de la saison, il a saisi six ballons pour 49 verges.

La semaine dernière face au Vert & Or, il a été le receveur le plus visé chez les Carabins avec 10 attrapés. Sa journée de travail s’est conclue avec des gains aériens de 73 verges et un touché. « Je commence à reprendre le rythme, à reprendre le niveau que j’avais. »

L’importance de la discipline

Dans un match qui s’annonce serré, la discipline jouera un rôle important, croit Dosso. Samedi dernier, contre Sherbrooke, les Bleus ont vu une pluie de petits foulards orange s’abattre sur eux. Après les quatre quarts de jeu, les arbitres leur avaient décerné 215 verges de punition.

« Discipline. C’est vraiment ça le mot d’ordre parce que ça montre vraiment que la seule équipe qui peut nous arrêter c’est nous-même. Si on n’avait pas fait de faute, ce match-là il aurait été différent. »