Sport-études: des programmes trop dispendieux?

Populaires auprès de nombreux jeunes, les programmes de sport-études viennent souvent avec une facture salée pour les parents.

Une étude de l’Université Laval révèle que près de 40% des programmes coûtent plus de 5000$ par année. Le prix moyen est de 3733$ et peut s’élever jusqu'à 16 000 $. Ce sont les résultats des données compilées par le doctorant Alexandro Allison-Abaunza et la professeure Andrea Woodburn, du Département d'éducation physique.

Le soccer, à 3072$ et le baseball, à 3585$, par exemple, se situent près de la moyenne. Mais le ski alpin, à 12 221$, le patinage artistique, à 12 635$ et le tennis, à 13 199$, la dépassent largement.

«On voit apparaître les sports d’exclusion. Ce sont des sports qui excluent ceux qui sont pauvres», se désole Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie. «Même le hockey est considéré comme un sport d’exclusion. Il faut être riche pour jouer au hockey.»

Le programme de hockey se situe en effet au-dessus de la moyenne avec un coût de 5035$. Les programmes coûtant moins de 1000$ représentent à peine 1,36% de l’offre.

Celui qui est un véritable ambassadeur de l’exercice physique souligne que les programmes de sport-études sont une invention extraordinaire et qu’ils sont très importants pour la persévérance scolaire et la santé des jeunes. Mais il croit qu'ils doivent être plus accessibles.

«Il faut faire un temps d'arrêt, réfléchir, trouver des formules plus inclusives, plus adaptées, mais ne surtout pas le faire tomber. C'est important le sport-études», dit-il.

Le coût des programmes sport-études n'est pas réglementé par le gouvernement, même si la plupart sont offerts dans le réseau public.

Voyez l’entrevue complète avec Pierre Lavoie dans la vidéo ci-dessus.