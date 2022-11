Tentative de meurtre: le SPVM recherche quatre suspects

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public afin d’identifier quatre suspects en lien avec une tentative de meurtre et une agression armée survenues le 9 septembre dernier dans l’arrondissement d’Anjou.

Selon les informations recueillies par la police, sept suspects auraient pris en chasse deux victimes pour ensuite les agressé aux alentours de 21h00. Les suspects auraient pris la fuite à bord de deux voitures, soit une berline noire et un véhicule utilitaire sport de couleur blanche.

Or, plus de deux mois après les événements, quatre des sept suspects n’ont toujours pas été identifiés. Il s’agirait de quatre hommes, deux noirs et deux «au teint basané», a indiqué le SPVM.

«Étant donné la probabilité que les suspects soient mineurs, le SPVM diffuse exceptionnellement, jusqu’au 15 novembre 2022 inclusivement, des images et des vidéos captées par caméra de surveillance pouvant contribuer à les identifier», a précisé le SPVM.

Toute personne ayant de l’information est priée de communiquer avec la police au 911. Il est aussi possible de faire un signalement de façon anonyme et confidentielle via Info-Crime Montréal (514-393-1133).

Description des quatre suspects communiquée par le SPVM

- Le premier individu est un homme à la peau noire, grand et mince. Lors de l’événement, il portait une veste de la marque Adidas à l’effigie de l’équipe Manchester United et de couleur foncée avec des lignes rouges sur les manches.

- Le deuxième individu est un homme à la peau noire, petit et mince. Il portait une veste kangourou de la marque Nike, des shorts de la marque Lacoste et des souliers noirs et blancs.

- Le troisième individu est un homme au teint basané, petit et mince. Il a les cheveux frisés et fournis. Il portait une veste bleu marine et un pantalon noir.

- Le quatrième individu est un homme au teint basané, petit et mince. Il portait une veste bleu marine sans manches à capuchon, un pantalon noir et des souliers blancs de la marque Nike.