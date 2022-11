Transphobie: «J’avais peur d’aller à l’école»

Je m’appelle Kloé Guillemette, j’ai 15 ans et je suis une fille née dans un corps de garçon. Je suis sortie du placard à l’âge de 13 ans, quand j’ai commencé le secondaire. Heureusement, j’ai reçu le soutien de ma famille dès le début.

Aujourd’hui, j’ai décidé d’écrire un texte pour raconter les épreuves que j’ai vécues à l’école secondaire depuis le début de ma transition. Au début, plusieurs jeunes de l’école se moquaient et m’insultaient. Je pensais qu’avec le temps ils allaient arrêter. Malheureusement, le contraire s’est passé. Plus le temps avançait, plus les commentaires étaient méchants et la violence physique a aussi commencé.

De jeunes garçons m’ont battue, ils étaient plusieurs à regarder et à filmer la scène. Chaque jour, j’avais peur d’aller à l’école. Je ne me sentais pas en sécurité.

Pour faire changer les choses

J’ai écrit ces quelques lignes pour dénoncer ce qui m’est arrivé et pour changer les choses. Je ne veux pas que ça arrive à personne d’autre, car je sais que je suis assez forte pour tenir le coup, mais que certains jeunes n’auraient pas cette force.

J’ai été victime d’intimidation, oui, mais je suis toujours debout et je chemine la tête haute, fière. Je suis fière de la femme que je deviens. Ensemble, nous pouvons et nous devons faire changer les choses. Faisons en sorte que des histoires comme la mienne ne se produisent plus.

L’histoire de Kloé et sa famille n’est malheureusement pas un cas isolé. Selon les données de l'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2020, 66 % des jeunes de la diversité sexuelle et de genre avaient été victimes d'intimidation au cours de l'année précédente.

Le ministre de l’Éducation doit agir

Les organismes qui œuvrent pour la défense des droits LGBTQ+ du Québec joignent leur voix à celle de Kloé Guillemette. Le ministre de l’Éducation doit absolument mettre en œuvre des actions concrètes pour que les jeunes trans et non binaires se sentent en sécurité dans leur environnement scolaire.

Kloé a été la cible de harcèlement, d’intimidation et de gestes de violence à maintes reprises. À bout de ressources, ses parents ont dû prendre la décision de la retirer de son établissement d’enseignement. La situation était devenue insoutenable pour la famille.

Le bien-être des jeunes trans et non binaires dépend du degré d’ouverture de leur environnement éducatif. Ne pas assurer la mise en place de mesures qui permettent aux jeunes de vivre pleinement leur identité contribue à multiplier les expériences de violence auxquelles les jeunes trans et non binaires peuvent être confronté.e.s.

Le 17 novembre, l’humoriste Guillaume Boldock organisera un événement-bénéfice pour soutenir Kloé et pour amasser des fonds pour l’organisme Entraide Trans Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de leur permettre de continuer leur travail de sensibilisation. Les organismes et les communautés LGBTQ+ de la région, ainsi que leurs allié.e.s, poseront des actions concrètes sur le terrain, et à la hauteur de leurs ressources, pour soutenir Kloé et viser à ce que son histoire ne se répète plus. Il est impératif que le ministre de l’Éducation en fasse tout autant.

Collectif de plus de 40 personnes œuvrant pour la défense des droits des personnes LGBTQ+ à travers tout le Québec, dont Dany Turcotte et Debbie Lynch-White.

