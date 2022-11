Un chemin de fer menacé par les tempêtes

L’érosion côtière menace un chemin de fer appartenant à Rio Tinto IOC à Sept-Îles. Ses dirigeants souhaitent protéger le littoral, craignant un impact économique notable sur ses opérations si rien n’est fait.

Une recharge de la plage avec du sable est pour l’instant la solution privilégiée par l’organisation.

Le train, un maillon essentiel des opérations de manutention de minerai de fer circule très près du littoral de trois à cinq fois par jour. La marge de recul entre la plage et le chemin longeant la voie ferrée varie de six à 20 mètres. Le site est vulnérable aux tempêtes, d’autant plus que la dune qui le protège tend à diminuer.

Dans un contexte de changement climatique et de l’augmentation de la fréquence des tempêtes, Rio Tinto IOC craint une perte de terrain importante et doit agir pour éviter d’éventuelles conséquences sur ces opérations. C’est ce qui est indiqué dans un avis de projet déposé récemment au registre des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le projet de Rio Tinto IOC consiste à réaliser une recharge de la plage sur une longueur de 1,2 kilomètre. Un volume initial de 121 000 m3 de sable serait d’abord déposé sur la plage. Des recharges d’entretien supplémentaires de 60 000 m3 seront probablement nécessaires aux cinq à 10 ans, en fonction de l’érosion observée.

La compagnie propose de s’approvisionner en sable à partir d’un dépôt terrestre ou du dragage du bassin des Remorqueurs situé à proximité du site et qui est inutilisé depuis plusieurs années. Le projet prévoit un remblai en milieu hydrique de 500 mètres.

Les travaux se dérouleraient par voie terrestre. L’utilisation d’équipement flottant, une solution beaucoup plus coûteuse a aussi été envisagée.

Les résidences les plus proches sont situées à plus d’un kilomètre du site. Un propriétaire, Réal Bérubé, qui n’était pas au courant du projet de recharge de la plage avant d'en être informé par TVA Nouvelles, n’entrevoit pas de problème particulier.

«Peut-être que ça va retenir un peu plus le sable parce qu’il va y avoir une barrière naturelle avec l’ensablement. Les courants sont toujours de l’est vers l’ouest ici. Probablement que le sable va s’accumuler. Je ne pense pas que ça vienne jusqu’ici», a indiqué Réal Bérubé.

Rio Tinto IOC prévoit déposer son étude d’impact environnemental à l’été 2023 et formuler sa demande d’autorisation au gouvernement à l’été 2025.

Puisque la recharge de la plage ne représente pas une solution permanente, la compagnie indique avoir amorcé des travaux préparatoires pour modifier le tracé de sa voie ferrée et l’éloigner de la plage.