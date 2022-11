Vapoteuses: de la fumée qui peut coûter cher

Les cigarettes électroniques sont un réel problème, à tel point que des écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont décidé de serrer la vis et les élèves qui se feront prendre en train de vapoter à l’intérieur de l’école pourraient être mis à l’amende.

Vapoter à l’école pourrait laisser un arrière-goût. Ceux qui ne respectent pas les règles pourraient être contraints de payer 311 $ s’il s’agit d’une personne mineure et 367 $ si c’est un adulte.

«C’est des amendes salées, c’est des choses qui sont prévues par la Loi sur le tabagisme», a expliqué Christine Flaherty, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

Au Centre de Services scolaires des Rives-du-Saguenay et du Lac-Saint-Jean, une personne par école est en poste pour s’assurer du respect de la règlementation.

«C’est sûr que (de donner des constats d’infraction) n’est pas le premier moyen privilégié par les écoles. On fait de la sensibilisation, on a des agents en prévention de la toxicomanie qui interviennent, on fait de l’affichage tout partout. Mais un moment donné, il peut être nécessaire dans une situation que l’école émette un constat. Dans les dernières années, c’est environ un à deux constats qui ont été émis dans chacune de nos écoles», a poursuivi Mme Flaherty.

Cas d’exception

Depuis plusieurs mois, aucune contravention ne pouvait être donnée pour les contrevenants au Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma.

«Le permis est émis pour un certain nombre d’années, il y a une formation qui est associée à ça. Dans nos écoles, il y avait échéance des permis pour certains de nos agents de sécurité et il a été renouvelé. Par exemple, au PDW, cet agent a quitté et ça a pris un peu de temps avant qu’un nouvel agent puisse faire la formation», a souligné Christine Flaherty.

De plus en plus populaire

Partout en province tout comme dans la région, les écoles constatent qu’il y a une recrudescence du vapotage chez les adolescents.

Les vapoteuses sont accessibles, parfois peu dispendieuses et leur goût sucré attire bon nombre de jeunes. Un phénomène qui inquiète plusieurs personnes sondées par TVA Nouvelles.

«Il y en a plusieurs qui ont à peine la taille de mes enfants qui vapotent ... c’est inquiétant», dit une femme qui fréquente le Centre de formation professionnelle adjacent.

Et encore trop souvent, les règles sur l’utilisation des vapoteuses ne sont pas respectées. Plusieurs étudiant(e)s admettent ne pas avoir toujours respecté les règles et que bon nombre de jeunes se réfugient dans les salles de bain des écoles pour faire l’usage de leur cigarette électronique. C’est pourquoi plusieurs écoles songent à serrer la vis.

«Ça va être une question de jugement et une question de réalité dans chacun des établissements. Comment les écoles vont faire? Est-ce qu’elles vont émettre plus de constats, elles vont voir. En fonction de la réalité dans leur milieu, elles vont sûrement augmenter la sensibilisation et l’intervention des intervenants en toxicomanie», a avancé la DG du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

D’autres écoles pourraient emboîter le pas. Les établissements du Centre de Services scolaires De La Jonquière (CSSDLJ) sont dotés de codes de vie à la règlementation claire en lien avec la possession et la consommation de produits liés au tabagisme et au vapotage en milieu scolaire.

En raison de la montée en popularité de ces substances, le CSSDLJ a mis en place un comité de consultation pour analyser les différentes avenues qui pourraient être déployées prochainement dans ses milieux.