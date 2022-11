Vol spectaculaire: un simple courriel a suffit pour s'emparer de 14 millions $ en lingots d’argent

Un faux courriel contenant un précieux code de ramassage qui devait être secret, c’est tout ce dont avaient besoin les voleurs pour subtiliser environ 14 M$ en lingots d’argent à Montréal en 2020.

« La présente affaire possède tous les éléments d’un polar d’Agatha Christie. Une cargaison volée de grande valeur, un lieu sécurisé [et] plusieurs suspects possibles », a écrit le juge Kevin Alto de la Cour fédérale à Toronto, visiblement intrigué.

Un complexe débat judiciaire vise actuellement à établir quelle entreprise parmi les huit transporteurs impliqués est responsable de la livraison ratée de 18 000 kg de lingots d’argent. Il permet par ailleurs de mieux comprendre comment a pu se jouer ce mystérieux vol, toujours non élucidé, de la cargaison évaluée à l’époque à plus de 10,2 M$ US, soit près de 14 M$ CAD.

En décembre 2019, une entreprise avait acheté 596 lingots d’argent de la compagnie Korea Zinc, et qui devaient être livrés à New York.

La Brink’s, spécialiste du transport sécurisé, avait donc été mandatée pour acheminer la précieuse cargaison de Busan, en Corée du Sud, à New York en passant par le Canada.

Pour complexifier la chose, une série de sous-traitants ont ensuite été délégués pour acheminer la marchandise à bon port. Le porte-conteneur est arrivé en Colombie-Britannique le 7 janvier 2020.

La veille, l’armateur avait transmis par courriel le code de ramassage à une autre entreprise, Binex, qui n’avait comme rôle que de recevoir ce code pour le remettre à Brink’s.

« Binex était la partie à contacter pour la libération des marchandises », est-il écrit dans le jugement. C’est un courriel et sa diffusion qui font l’objet d’enquêtes de la police, indique le magistrat.

Disparu à Montréal

Chargé sur un wagon du CN, le conteneur a ensuite pris la direction de Montréal, où il est arrivé le 16 janvier.

Quatre jours plus tard, l’entreprise de camionnage Oriental Cartage a reçu un courriel provenant de l’adresse monica@delmardistribution.ca afin de ramasser la cargaison dans une gare de triage.

Le courriel, maintenant avéré comme frauduleux, contenait tout de même le bon code secret pour permettre le ramassage, le numéro du conteneur et son poids.

Cela a permis au camionneur de quitter la gare de triage sans problème pour livrer les lingots dans un entrepôt de LaSalle.

La cargaison n’a jamais été revue depuis à l’exception de petites quantités d’argent retrouvées à Toronto, en Colombie-Britannique ainsi qu’au Massachusetts.

Le jugement n’indique pas quels moyens d’enquête ont été pris par les autorités pour tenter de retrouver les lingots à partir de LaSalle.

Alors que l’enquête criminelle piétine depuis près de trois ans, certaines entreprises impliquées dans le transport raté des 596 lingots se battent en cour pour déterminer qui doit éponger la perte.

À qui la faute ?

C’est ce que tente de faire Brink’s, responsable de l’expédition de la cargaison.

Une autre entreprise impliquée, Woowon, qui n’a pas de bureau au Canada, veut que le litige soit tranché par un tribunal coréen. En avril dernier, la Cour fédérale de Toronto a jugé qu’elle avait juridiction.

Cette semaine, la Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance.

Ce débat complexe emmêlé dans plusieurs législations internationales sera donc entendu au Canada.

Et pendant ce temps, les voleurs de cet audacieux stratagème courent toujours.

La police de Toronto n’a aucune nouvelle information à divulguer dans cette enquête en cours.