Collision entre une cycliste et un autobus à Montréal

Une jeune femme a été transportée en centre hospitalier samedi matin après une collision avec un autobus dans l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, à Montréal.

La collision s’est produite vers 2 h 15 samedi matin, au niveau des rues Saint-Denis et Bellechasse, d’après le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Julien Levesque.

La cycliste de 18 ans a été transportée consciente à l’hôpital avec des blessures au bas du corps, mais son état de santé n’est pas encore connu.

Un périmètre a été érigé par le SPVM pour déterminer les causes et circonstances de l’accident, et des témoins pourraient être interrogés.

Le SPVM conseille également d’éviter le secteur pendant les prochaines heures.