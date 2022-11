Construction résidentielle: La norme d’isolation Novoclimat deviendrait obligatoire

Les exigences écoénergétiques du programme Novoclimat dont l’adhésion est actuellement volontaire pourraient bien devenir obligatoires d’ici quelques années dans la foulée de la révision réglementaire prévue pour 2024.

C’est ce que prévoient des sources bien au fait de la question.

«Il va falloir s’occuper du passage des exigences Novoclimat le plus vite possible dans le Code du bâtiment, estime François Bernier, conseiller à l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ). C’est le prochain standard.»

Les maisons homologuées Novoclimat par le gouvernement sont plus saines et plus durables que les maisons classiques, souvent plus à risque de moisissures nourries par l’infiltration de pluie ou la condensation de la vapeur dans les murs froids.

L’homologation est accordée quand le chantier d’un constructeur accrédité Novoclimat réussit des inspections indépendantes et gratuites de l’isolation, de l’étanchéité et du ventilateur récupérateur de chaleur. Ces éléments permettent de réduire les coûts de chauffage de 20 à 25 %.

Selon le site du programme (transitionenergetique.gouv.qc.ca), un cottage homologué Novoclimat de 28 x 30 pieds coûte typiquement 4085 $ plus cher. Fait méconnu toutefois, ce surcoût peut être éliminé dès le premier jour car l’économie de chauffage excède souvent le surcoût hypothécaire.

Et ce, d’autant plus que le programme offre une aide financière de 2000 $ ou de 4000 $ dans le cas d’un acheteur qui accède à la propriété pour la première fois.

«Novoclimat, ce n’est pas plus cher, l’économie d’énergie et les subventions compensent le surcoût, confirme M. Bernier. Il n’y a pas de raison économique de ne pas choisir une maison Novoclimat.»

Dans une province où les villes inspectent rarement les chantiers de construction unifamiliale, contrairement à l’Ontario où il y a au moins 10 inspections municipales par maison, M. Bernier a reconnu en entrevue qu’il faut améliorer les pratiques de construction.

«Novoclimat est un pas nécessaire vers des standards supérieurs», dit-il.

Le Plan directeur en transition énergétique du Québec prévoit d’ailleurs le rehaussement des exigences du Code de construction entre 2025 et 2027. La dernière mouture du Code, entrée en vigueur en 2012, avait déjà été inspirée de la norme Novoclimat.

«Les concepteurs de maisons doivent avoir le temps d’ajuster leurs plans et les entrepreneurs doivent être formés», explique Sylvain Lamothe, porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec, ajoutant qu’il faut typiquement 18 à 24 mois entre le moment où l’industrie est consultée et l’entrée en vigueur d’une nouvelle règlementation.

Cela dit, l’ACPHQ se prépare à d’autres changements, notamment à l’arrivée des systèmes solaires photovoltaïques qui permettront aux maisons performantes de produire plus d’énergie que leurs occupants en consommeront.

«La maison solaire prête pour la consommation nette zéro d’énergie en 2030-2035, il faut aller vers ça et en faire une grande promotion», soutient François Bernier.