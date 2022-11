Contraventions à des personnes en situation d'itinérance: «les policiers ont exagéré»

Alors que les personnes en situation d’itinérance se font plus nombreuses à Montréal, leur dette juridique s’accumule également en raison des contraventions qui leur sont distribuées.

«Pendant la pandémie, j’en ai reçu une douzaine. (...) Les policiers ont exagéré», raconte un homme dont le montant des contraventions reçues s'élève entre 3000 et 4000$.

«De notre point de vue, la logique d’une telle politique nous dépasse. Ce n’est pas la bonne façon de répondre à un besoin, ce n’est pas la bonne façon de s’y prendre avec des personnes qui ont besoin de solutions. Tout le monde est conscient que ces gens-là ne pourront pas payer ces contraventions», a dénoncé Samuel Watts, président-directeur général de la mission Bon Accueil.

La Ville de Montréal a réagi samedi après-midi par rapport au dossier des contraventions.

«Nous avons la responsabilité collective de favoriser la déjudiciarisation des personnes vulnérables et d'offrir une réponse sociale à l'itinérance, concertée avec le milieu communautaire et le réseau de la santé. (...) Pour limiter la judiciarisation, notre administration a également déployé l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), une équipe d'intervenants sociaux de première ligne qui agit rapidement pour désamorcer des situations de crise et de détresse dans l'espace public», peut-on lire dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles de l’Administration Plante.