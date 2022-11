La Parade des jouets fait son grand retour

C’est le retour du grand défilé de la Parade des jouets, pour lequel des milliers de personnes sont attendues dans les rues de Québec.

Après deux années en formule virtuelle et hybride, la Parade reprend de plus belle. Treize chars allégoriques vont se déplacer à partir de 13 h dans les rues de la capitale jusqu’à la place Jean Béliveau, où vers 15 h 45 prendra place un spectacle.

Plusieurs groupes sont impliqués pour rendre la Parade des jouets magique, telles des écoles et des troupes de danse.

«J’aime beaucoup les enfants, je trouve ça agréable de les voir heureux», explique une jeune femme déguisée en casse-noisette.

«C’est juste du gros plaisir! On s’amuse, on est là pour s’amuser et pour faire plaisir aux enfants qui sont là», s’enthousiasme une autre bénévole.

Depuis février 2022, la Parade s’organise autour de la perte des jouets.

«On cherche le traineau du père Noël! Le traineau a été percé et les cadeaux sont dispersés un peu partout!», dramatise un homme déguisé en singe.