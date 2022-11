L’engouement pour les ovnis a explosé depuis cinq ans

Mystérieux objets ou simples drones, l’intérêt pour les observations d’ovnis a bondi depuis cinq ans à la suite de la diffusion de vidéos controversées de la marine américaine. Même ici, au Canada, la question est prise de plus en plus au sérieux.

Au printemps dernier, pour la première fois en 50 ans, un comité du Congrès américain a décidé de se pencher sur le sujet, y voyant matière à inquiétude.

« Les [ovnis] constituent une menace potentielle à la sécurité nationale. Et ils doivent être considérés de cette façon », a souligné le président du comité et membre du Congrès, André Carson, lors de l’ouverture de la réunion, en mai dernier.

Plusieurs élus membres du comité craignent, outre la possibilité extraterrestre, qu’il s’agisse d’objets volants sophistiqués qui auraient été développés en secret par les Russes ou les Chinois.

Pas des extraterrestres

Un mois plus tard, en juin, la NASA décidait d’emboîter le pas. Elle annonçait la tenue d’une étude pour examiner les observations déjà existantes sur les ovnis et recommander éventuellement un nouveau mécanisme de collecte des signalements.

« Les phénomènes atmosphériques non identifiés présentent un intérêt à la fois pour la sécurité nationale et la sécurité aérienne », avait souligné la NASA dans un communiqué.

L’agence avait tenu à préciser qu’« il n’y a aucune preuve que les [ovnis] sont d’origine extraterrestre ». Un groupe de 16 experts, dont l’ancien astronaute Scott Kelly, conduira l’étude dont les résultats seront dévoilés l’année prochaine.

Au Canada aussi

Au Canada, on a également pris la chose au sérieux.

L’ex-ministre de la Défense Harjit Sajjan a eu droit à une séance d’information privée sur la question l’année dernière.

En juin (voir page suivante), un haut fonctionnaire admettait que la sécurité des centrales nucléaires devait tenir compte de la présence possible des ovnis.

Chaque année, environ 1000 observations d’objets non identifiés sont répertoriées au pays.

Des Québécois captent régulièrement des objets lumineux d’origine inconnue (voir témoignages dans les articles suivants).

Dans certains cas, leur origine est connue. En août dernier, le lancement d’une série de satellites par Starlink, propriété du milliardaire Elon Musk, a suscité beaucoup de signalements. Mais, dans un petit nombre de cas, il est impossible de déterminer de quoi il s’agit.

Des pilotes militaires incrédules

C’est le très sérieux New York Times qui a été l’un des premiers en 2017 à diffuser les vidéos d’ovnis qui ont tant fait parler au cours des dernières années.

Deux de ces vidéos, captées en 2015 par des chasseurs de la marine américaine au large de la Floride, sont étonnantes. Les pilotes aux commandes des avions n’en reviennent pas des prouesses de ces objets volants qui leur passent sous nez.

On entend leur ton de voix surexcité quand ils observent l’engin rond foncer à toute allure au-dessus des flots. Voici une partie de leurs échanges :

– Wow ! Qu’est-ce que c’est, selon toi ?

– Regarde-la voler !

En entrevue au New York Times, d’autres pilotes militaires, témoins d’un épisode semblable au large de la Californie en 2004, évoquent aussi de leur incrédulité face à l’objet qui les a semés.

« Il a accéléré d’une façon que je n’avais jamais vue. Il n’avait pas de gaz d’éjection, pas d’ailes ou de rotor, mais il a distancé notre F-18 », souligne le commandant David Fravor.

Des drones ?

Un rapport, toujours classé secret, déposé la semaine dernière au Congrès américain est toutefois venu jeter un doute sur le caractère exceptionnel des vidéos captées près de la Floride.

D’après le New York Times, qui a eu accès aux informations du rapport des services de renseignement, les objets vus par les pilotes volaient, en réalité, lentement et leur apparence aurait été déformée par les caméras des avions de chasse.

De plus, d’autres observations rapportées par des pilotes militaires ne seraient que de simples drones, selon le rapport.

Deux visions qui s’affrontent

Chris Rutkowski est l’un des experts les plus respectés au Canada en matière d’ovnis.

Chaque année, depuis 1990, il publie son fameux rapport recensant les observations au pays qu’il obtient à partir de plusieurs sources : Transports Canada, Défense nationale, enquêteurs bénévoles, médias sociaux et textes dans les médias.

« Je suis le gars des ovnis au Canada », lance-t-il en entrevue.

Il précise qu’il tient à aborder le sujet de façon objective.

« Je ne suis pas le genre à parler des communications télépathiques avec les extraterrestres », souligne-t-il.

Résultat : son travail est bien reçu dans les milieux officiels et dans la communauté scientifique, comme à l’Université du Manitoba, où il travaille comme agent de relations publiques.

« Je suis le lien entre les scientifiques, le public et certainement les médias », explique-t-il.

Il est si respecté que le gouvernement canadien lui transmet chaque année tous les signalements qu’il recueille en vue de la préparation de son rapport annuel.

M. Rutkowski constate que la généralisation des téléphones intelligents depuis une dizaine d’années n’a pas vraiment permis de recueillir des preuves visuelles intéressantes.

« Les téléphones cellulaires sont très bons pour prendre des photos ou des vidéos de personnes ou de chats, mais pas pour de petites lumières dans le ciel », note-t-il.

Tous ne sont pas renversés par les vidéos de la marine américaine. Loin de là.

Christian Page, un auteur québécois qui a beaucoup étudié la question des ovnis, est un de ceux-là.

« Qu’est-ce qu’on voit dans les vidéos ? Rien du tout. On voit simplement un petit point qui se promène... », lance-t-il, sceptique.

Le fait que des pilotes militaires soient impressionnés ne l’émeut pas.

« Je veux bien. Mais ce n’est pas ça qui m’interpelle. On parle des ovnis depuis l’incident de Roswell en 1947, depuis 75 ans donc, et jusqu’à maintenant on a zéro preuve. Des films flous, des photos pas très claires et des gens qui racontent de bien belles histoires. »

Des civilisations avancées existent sans doute dans l’Univers, dit M. Page. Mais, quant à savoir si elles nous visitent, il y a tout un pas à franchir.

« Comme [l’astronome] Carl Sagan disait au sujet des visites possibles des extraterrestres : “Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires.” »

M. Page rejette aussi les théories du complot au sujet des ovnis.

« Si on était visités par des extraterrestres, il faudrait vraiment être naïf pour croire que les gouvernements auraient pu cacher ce secret-là. »