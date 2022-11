Violente collision au Saguenay: un conducteur et son passager ont perdu la vie

Une embardée d’une «rare violence» a couté la vie à un automobiliste de 36 ans et son passager de 40 ans lorsque la camionnette dans laquelle ils se trouvaient s’est écrasée contre un arbre, à Saint-Ambroise, au Saguenay.

C’est un passant qui a découvert la scène de l’accident vers 13h45, vendredi, et qui a contacté les autorités. La collision est survenue dans un sentier entre la rue Simard et la rue des Mélèzes, loin des regards.

«Leur camionnette a fait une embardée d’une rare violence avant de heurter des arbres. Les deux occupants, originaires de Saint-Ambroise, étaient inconscients à l’arrivée des secours», explique Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le décès du conducteur âgé de 36 ans, Keven Dufour, a été constaté sur place. Son passager de 40 ans, Dany Castonguay, a été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté.

Des enquêteurs en scène de collision se sont rendus sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’accident. Mais pour la SQ, la vitesse aurait joué un rôle très important dans cette affaire.

«La camionnette a été très lourdement endommagée», soupire M. Beaulieu.