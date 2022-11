Keith Levene, guitariste et cofondateur de The Clash, est mort

Keith Levene, membre fondateur du groupe de punk britannique The Clash et du groupe post-punk Public Image Limited, est mort à l’âge de 65 ans, selon plusieurs proches du musicien qui l’ont annoncé sur les réseaux.

Le guitariste souffrait d’un cancer du foie, d’après «The Guardian», et est mort chez lui «de façon paisible, confortable et entouré d’amour», comme l’a rapporté sa famille. Levene, qui est né Julian Levene à Muswell Hill, dans le nord de Londres, avait formé The Clash avec le guitariste Mick Jones et le bassiste Paul Simonon alors qu’il n’avait que 18 ans.

Keith Levene a collaboré assez longtemps avec le groupe The Clash pour contribuer à certains grands titres comme What’s My Name en 1977, mais a quitté le groupe avant la sortie du premier album pour lancer, avec John Lydon, le groupe Public Image Limited.

Le guitariste des Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, faisait partie des admirateurs du musicien et a même affirmé qu'il était «spectaculaire» et qu’«il a exploré les possibilités de ce qu’on peut faire avec une guitare».En 2021 le site internet Quietus l’avait décrit comme «l’un des architectes de la musique post-punk, son style à la guitare occupant un espace situé entre l’abrasion angulaire et l’opulence pop».

Levene aimait également construire des guitares et travaillait sur un livre à propos de Public Image Limited, avec l’écrivain Adam Hammond. Ce dernier a d’ailleurs confié sur Twitter que Levene était «l’un des guitaristes les plus innovatifs, audacieux et influents de tous les temps».

C’est la deuxième grande figure que la musique rock perd en 24 heures, dans la foulée du décès de Nik Turner, cofondateur du groupe Hawwind.