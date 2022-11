La fermeture d'un dépôt à neige inquiète les citoyens de Québec

À l’approche des premières accumulations de neige, plusieurs citoyens de la grande région de Québec sont inquiets d’apprendre qu’un dépôt à neige devra fermer ses portes.

La fermeture du dépôt à neige la Sérénité risque d’avoir des répercussions sur les municipalités environnantes, qui risquent de connaitre une hausse de l’achalandage sur leurs sites.

Situé dans l’arrondissement de Beauport, le site sera fermé pour l’hiver en raison d’inspections environnementales.

À Québec, le centre de dépôt Raymond sera plus achalandé qu’à l’habitude, et des déversements de neige devront être effectués le jour. Avant, le site était en fonction uniquement la nuit.

Des mesures d’atténuation

La Ville de Québec a mis en place certaines mesures pour régler certaines problématiques courantes reliées au déneigement, comme l’explique le porte-parole de la Ville, Matthieu Alibert.

«Les bruits qui se dénotent le plus sont les bruits rattachés aux alarmes de recul et le bruit rattaché aux claquements de panneaux. Sachant ça, on a mis en place de mesures d’atténuation par rapport à ces éléments-là. (...) Au lieu d’avoir une alarme qui fait bip, on a une alarme qui fait un bruit d’essoufflement», a-t-il dit.