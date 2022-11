Les producteurs locaux sont à l’honneur dans les marchés de Noël

Le temps des fêtes s’installe à Québec tandis que débutent dimanche les marchés de Noël, dont celui de Limoilou, où se trouve une foule de produits locaux.

Multipliant les créations uniques et locales, le Marché de Noël de Limoilou regroupe une quarantaine d’artisans et d’artisanes venus vendre leurs créations à l’occasion de cette troisième édition du marché.

«Nous on est une boutique en ligne normalement, donc ça nous donne la possibilité de montrer aux gens ce qu’on fait, surtout que tout est fait à Québec, donc pour nous c’est vraiment une clientèle intéressante», explique une artisane.

Le marché a par ailleurs à cœur les enjeux environnementaux.

«C’est toutes des choses recyclées en principe. Je pense que la récupération fait partie de notre vie maintenant», souligne Martine Tremblay, organisatrice du marché.

Ce souci pour l’environnement est loin de contraindre les artisans, qui parviennent à créer de tout.

«L’agroalimentaire, les bijoux, les vêtements. On a des illustratrices, on a une photographe. On a plein de produits», énumère Mme Tremblay.