Protéger les droits des enfants, une priorité qui s’impose

Peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de naissance, son milieu de vie, sa langue, sa religion ou même son état de santé mentale ou physique, chaque tout-petit doit être traité équitablement et avec justice.

Il est de notre devoir à tous de nous assurer du respect des droits de l’ensemble des tout-petits. C’est d’ailleurs le thème central de la 7e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP) qui souhaite mettre en lumière l’importance cruciale des droits des enfants comme moyen de prévention et de réduction des inégalités sociales.

Ensemble, formons cette communauté qui permet à nos tout-petits de rebondir! De nombreux problèmes sociétaux ont été exacerbés au cours des dernières années et ceux-ci ont des impacts directs sur les tout-petits, incluant l’inflation, les problèmes environnementaux, la disponibilité des services et l’accès au logement abordable. Il est plus que jamais essentiel de faire de la petite enfance une véritable priorité de société, les tout-petits y ont droit.

Les politiques publiques prises individuellement ne peuvent suffire. C’est la somme des politiques, cohérentes entre elles et actualisées dans une vision intégrée tenant compte du continuum de développement de l’enfant, qui est le plus susceptible d’assurer l’égalité des chances aux tout-petits du Québec.

S’épanouir de façon équitable

Bien que la majorité des tout-petits au Québec se portent bien et vivent dans un environnement propice à leur développement, tous les enfants n’ont pas les mêmes chances, dès la naissance, de développer leur plein potentiel. On parle d’un enfant sur quatre (1 sur 3 en milieu défavorisé) qui arrive à la maternelle avec au moins une vulnérabilité dans son développement. Cette situation pourrait avoir des impacts sur leur réussite éducative et sur leur parcours de vie.

Agir tôt

Agir tôt, c’est mettre tout en œuvre pour assurer la santé, le bien-être et le développement du plein potentiel de chaque enfant. Cela doit passer par l’offre de conditions de vie optimales et le soutien des parents dès la grossesse. Nous pouvons notamment agir directement sur les conditions de vie des tout-petits en facilitant l’accès à un logement abordable, en assurant une alimentation saine et suffisante, en vivant en harmonie avec notre environnement et en valorisant la conciliation famille-travail. Le tout doit être assorti d’un soutien financier proportionnel aux besoins des familles. Pour agir tôt, il est impératif d’agir ensemble. Les différents secteurs doivent coordonner leurs efforts dans l’optique de briser les silos. Finalement, il faut valoriser et soutenir le réseau communautaire et les services de proximité, afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle en matière de prévention.

Donner une voix aux tout-petits

Rappelons que la GSTP vise à donner une voix aux quelque 512 000 tout-petits du Québec et à faire de la petite enfance une véritable priorité de société. En mettant en lumière leurs besoins, mais aussi l’importance de les soutenir dès le début de la grossesse et de leur offrir tous les outils pour se développer, cette semaine contribue à mobiliser tous les acteurs des différents milieux autour de cette question.

Nous avons tous un rôle à jouer dans le respect des droits des tout-petits. Parce que les petits d’aujourd’hui seront les grands de demain. Parce que les petits d’aujourd’hui sont ceux qui façonneront notre avenir.

Elise Bonneville

Directrice du Collectif petite enfance

