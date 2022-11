Troubles neurocognitifs : le permis de conduire de certaines personnes désormais automatiquement suspendu

De nouvelles dispositions sont en vigueur à la Société de l'assurance automobile du Québec pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, qui sont souvent des personnes âgées. Dans la majorité des cas, leur permis de conduire est maintenant automatiquement suspendu, une fois leur trouble rapporté par leur médecin. Il leur incombe ensuite de contester cette décision, et de prouver qu'elles sont aptes à conduire. Un changement qui pourrait être discriminatoire, croit un gériatre.

La SAAQ a envoyé une lettre faisant état de ce changement aux professionnels de la santé au début novembre, lettre dont TVA Nouvelles a obtenu copie. Cette nouvelle procédure, est-il indiqué, a pour but de «faciliter la gestion des risques au niveau de la sécurité routière et d'être plus simple au niveau administratif».

Il faut dire qu'il y a toujours eu des dispositions encadrant la conduite des personnes présentant des troubles neurocognitifs ainsi que pour les personnes de 75 ans et plus. Auparavant, quand la SAAQ recevait un rapport médical faisant état d'un trouble neurocognitif pour lequel le médecin recommandait un test sur route, le permis était suspendu, mais seulement jusqu'au moment de ce test. Une condition était aussi ajoutée au permis de la personne, qui l'empêchait de conduire sauf lorsqu'elle était accompagnée d'un ergothérapeute, d'un évaluateur ou d'un moniteur de conduite, en s'entrainant pour le test ou au moment du test. Cela était déjà assez limitatif en soi.

Mais voilà que cette lettre informe les professionnels de la santé que dans une grande proportion des cas, les permis seront automatiquement suspendus. Ce sera ensuite la responsabilité du client, s'il désire continuer à conduire, de demander une révision de cette décision.

Pour le gériatre Fadi Mammoud, ce changement pourrait décourager des médecins de déclarer le trouble neurocognitif de leur patient au début, pour ne pas les limiter. Le médecin gériatre à l'hôpital Charles-Le Moyne n'a rien contre la sécurité, bien au contraire, mais rappelle que ces troubles sont évolutifs et qu'une personne, au tout début de sa maladie, peut être tout à fait apte à conduire.

«Ma préoccupation, c’est qu’on évoque des enjeux de sécurité, mais que ce changement de règle fasse en sorte que des personnes qui sont aptes à conduire n’aient plus leur permis, ce qui à l’âge de 75, 80 ou 85 ans peut vouloir dire limiter l’autonomie voire la qualité de vie de ces personnes», appréhende le gériatre.

Des citoyens en faveur

Plusieurs aînés rencontrés ce matin étaient plutôt d'accord avec ce changement, alors que d'autres craignaient de se perdre dans les dédales administratifs.

«Non, moi je ne les laisserais pas conduire, personnellement, au cas que...», dit une femme interrogée.

«Les troubles cognitifs, on s’entend que côté conduite, ça peut arriver que des personnes âgées cause des accidents», concède une autre.

«Je fais partie des dinosaures, on est pas très habitués, donc c’est pas facile. Dans mon cas, je suis apte à conduire. Il a fallu que je repasse l’examen à cause des yeux. Le cheminement n’est pas facile», déplore un homme.

La SAAQ n'a pas été en mesure de commenter aujourd'hui.

Dans la lettre, toutefois, elle se défend d'être plus sévère et précise que dans les faits, la personne a autant de probabilité de pouvoir retrouver son permis de conduire que sous l'ancienne procédure.