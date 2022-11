25 ans de «Let’s Talk About Love»: 5 anecdotes sur l’enregistrement de l’album de Céline Dion

Le célèbre album «Let’s Talk About Love» de Céline Dion fête ses 25 ans, lundi.

Parmi les succès qui ont émané de cet album de la diva québécoise, se trouvent notamment «My Heart Will Go On», «Tell Him» (en duo avec Barbara Streisand), «I Hate You Then I Love You» (en duo avec Luciano Pavarotti), «Immortality» (avec le Bee Gees ) ou encore «The Reason».

Pour souligner le quart de siècle de cet album qui figure parmi les plus vendus au monde, le producteur Vito Luprano s’est entretenu avec TVA Nouvelles et se rappelle quelques souvenirs de sa rencontre avec Céline Dion.

Voici cinq anecdotes sur l’enregistrement de «Let’s Talk About Love»:

1. René Angélil ne voulait pas enregistrer «The Reason»

Le célèbre agent et mari de Céline Dion n’était apparemment pas d’accord avec l’idée d’enregistrer la chanson «The Reason», selon Vito Luprano.

«René ne voulait pas le faire, il ne pensait pas que c’était un gros hit. Moi, ce qui m’a excité de cette chanson-là, c’est que ça m’a fait penser aux Beatles», explique-t-il.

Il s’agit d’ailleurs de la chanson préférée du producteur de l’album.

2. La rencontre Barbra Streisand et Céline Dion

L’enregistrement de «Tell Him» par les deux divas aux voix sublimes était particulier, se remémore M. Luprano.

«C’était très excitant et Barbra était un peu gênée et, en même temps, elle regardait Céline très, très sérieusement et trouvait qu’elle avait un style et une technique incroyables», raconte le producteur.

3. Mort de la princesse Diana

Le décès de la princesse Diana, le 31 août 1997, est survenu pendant l’enregistrement de l’album et a ébranlé Céline Dion.

«C’est arrivé pendant qu’on était en studio. Céline était une grande fan de la princesse Diana», dit Vito Luprano.

4. Convaincre Luciano Pavarotti

Le producteur se rappelle avoir dû aller convaincre le célèbre chanteur d’opéra en personne de faire un duo avec Céline Dion.

«Il fallait que j’aille le chercher chez lui pour qu’il soit d’accord de faire le duo et quand on a fait ça, pour moi c’était incroyable. J’ai pensé à ma mère parce qu’elle parlait de Pavarotti comme un géant», affirme Vito Luprano.

5. «My Heart Will Go On» et «Titanic»

L’enregistrement de la chanson thème du film «Totanic» a joué un grand rôle dans le succès planétaire de l’album «Let’s Talk About Love».

Le producteur croit d’ailleurs que «la chanson a aidé le film et le film a aidé la chanson» pour que les deux deviennent un succès autant au box-office que dans les palmarès musicaux.

La chanson «My Heart Will Go On» telle qu’on la connaît est d’ailleurs le «démo» de la chanson.

«Céline y a tout mis», dit Vito Luprano. Tellement que les producteurs ont décidé qu’il n’était pas nécessaire de réenregistrer la chanson et qu’elle serait utilisée telle quelle.

Cette chanson a d’ailleurs convaincu le producteur de l’album qu’il avait un succès avec ce nouveau disque de Céline Dion.

«C’est quand j’ai entendu My Heart Will Go On, c’est là que je me suis dit que ce serait aussi gros [que Falling Into You]», déclare M. Luprano.