Arrêtée à 170 km/h avec sa bruyante Lamborghini à Mirabel

La Québécoise de 21 ans qui a empêché des résidents de Mirabel de dormir durant trois semaines avec sa bruyante Lamborghini a tenté de fuir des policiers en roulant à 170 km/h la semaine dernière.

«Les policiers ont allumé leurs gyrophares pour l’arrêter et elle s’est mise à accélérer. Elle a fait des manœuvres de dépassements de gauche à droite», raconte le sergent Marc Tessier, de la Sûreté du Québec (SQ).

Amanda Lévesque, qui a grandi dans la ville de Québec, a donc encore été interceptée mercredi dernier pour excès de vitesse sur l’autoroute 15 sud à Mirabel. Selon nos informations, la jeune automobiliste a roulé à 170 km/h à bord de sa controversée Lamborghini noir.

«Elle a pris une sortie rapidement à la dernière minute et on a réussi à l’immobiliser au feu de circulation, explique au Journal Marc Tessier. Son permis a été suspendu pour sept jours et sa voiture remorquée.»

Grosses amendes

Résultat? La jeune femme a écopé de constats d’infraction totalisant 3448$ et de 18 points d’inaptitude pour excès de vitesse, action susceptible de mettre en péril la vie et pour avoir tenté de fuir les policiers à ses trousses.

D’après nos informations, sa Lamborghini a été remorquée puisque le passager qui l’accompagnait au moment de son arrestation n’avait pas de permis de conduire valide.

Amanda Lévesque est loin d’être à son premier coup d’éclat. Elle est bien connue de la population et des policiers dans les Laurentides. Le Journal a révélé le mois dernier que cette conductrice s’est amusée à réveiller durant trois semaines des résidents de Mirabel en conduisant sa bruyante Lamborghini la nuit.

Des internautes se sont même amusés à dénoncer et à suivre les trajets bruyants de Mme Lévesque sur des groupes Facebook. À Mirabel, sa luxueuse voiture a été surnommée «la bête noire» par des citoyens excédés par la nuisance sonore.

Jacques Caza, enquêteur à la police de Mirabel, avait confirmé pour sa part «qu’une enquête était déjà ouverte» pour cette affaire.

16 contraventions depuis juin

La chauffarde de 21 ans collectionne d’ailleurs les contraventions notamment pour avoir actionné un moteur trop bruyant, fait crisser des pneus et pour excès de vitesse.

Selon une compilation réalisée par le Journal, elle a reçu au moins 16 tickets en ce sens depuis le mois de juin. Malgré tout, Amanda Lévesque continue de publier sur Instagram et sur Facebook des clichés d’elle derrière le volant.

Sur plusieurs publications, on aperçoit la Québécoise avec ses cheveux blonds et des lunettes fumées avec des mots-clics comme «Rich Life Style» ou encore «Car Porn».

Inarrêtable?

Patrick Charbonneau, maire de Mirabel, craint pour la sécurité des Québécois en sachant que cette conductrice pourra recommencer à conduire sa Lamborghini huit jours seulement après son arrestation.

«Honnêtement, il y a de quoi qui ne fonctionne pas quand on reçoit de multiples avertissements et qu’on continue comme dans ce cas-là. On a beaucoup parlé d’enjeux de nuisance de bruits avec la voiture à Mirabel, mais c’est inquiétant pour la sécurité aussi», confie M. Charbonneau.

Il suggère aussi aux législateurs de revoir le Code de la sécurité routière pour sévir davantage contre les conducteurs dangereux comme Amanda Lévesque.

«Ça aurait facilement pu se terminer par quelque chose de dramatique la semaine dernière. On en voit tous les mois. Honnêtement, ça me rend triste qu’on en arrive là», laisse tomber le maire de Mirabel.

Nos demandes d’entrevue avec la conductrice de 21 ans sont restées sans réponse.

